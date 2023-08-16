Поскольку ожидается, что БРИКС рассмотрит вопрос о вступлении дополнительных стран на предстоящем 15-м саммите БРИКС, эксперты заявили, что группе следует выработать четкие способы расширения и обсудить свою приверженность развитию в условиях геополитической неопределенности. Такие страны, как Египет, Алжир, Нигерия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Аргентина, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и Иран, подали заявки на вступление в БРИКС, нынешними членами которого являются крупнейшие развивающиеся экономики Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Саммит пройдет в Йоханнесбурге, Южная Африка, с 22 по 24 августа.

Филани Мтембу, исполнительный директор Института глобального диалога, связанного с Университетом Южной Африки, сказал, что на саммите следует рассмотреть способы расширения, не ограничивающиеся немедленным полноправным членством. Он предложил группе формализовать идею партнеров по диалогу БРИКС, которые будут приглашены для участия в саммитах группы.

"Расширение не должно ограничиваться немедленным полноправным членством; это могло бы институционализировать различные информационно-пропагандистские программы, которые наблюдались с 2013 года", - сказал Мтембу.

Филани Мтембу, исполнительный директор Института глобального диалога при Южно-Африканском университете.

Дэвид Моньяе, директор Центра исследований Африки и Китая при Институте Конфуция Йоханнесбургского университета, сказал, что критерии членства должны включать изучение экономики каждого кандидата и обеспечение справедливого представительства континентов. Моньяе сказал, что расширение усилит голос развивающихся стран, а также внесет новые идеи в обсуждение вопросов развития и изменения климата. Это также способствовало бы глобальному сдвигу во взаимоотношениях стран, отходу от возглавляемого Соединенными Штатами мирового порядка после Второй мировой войны, особенно в отношении таких вопросов, как доминирование доллара США, добавил он. Моньяе сказал, что расширение БРИКС обеспечит разнообразие валют в глобальной корзине, что предоставит странам больше возможностей, а также альтернативные голоса и источники финансирования.

реклама "Я верю, что это заставит развитые страны прислушиваться более внимательно", - сказал он. "Мир начнет испытывать баланс сил, потому что Соединенные Штаты не будут тянуть на себе тот вес, который они несут в настоящее время, и они не будут столь безрассудны внутри страны с точки зрения чрезмерного заимствования".

Расширение членства может также вынудить США прекратить применение санкций и злоупотребления институтами глобального управления. Мтембу сказал, что, по его мнению, расширение БРИКС будет сигналом к дальнейшему движению к многополярному мировому порядку.

"Странам БРИКС не нравится однополярный мировой порядок. Они верят, что каждый из регионов имеет важный голос в глобальных делах", - сказал он. "Расширение, будь то консервативный подход или гораздо более решительный подход к принятию полноправного членства, окажет важное влияние и станет катализатором к становлению все более многополярного мирового порядка", - добавил Мтембу.

Дэвид Моньяе, директор Центра исследований Африки и Китая при Институте Конфуция Йоханнесбургского университета.

Фулуфхело Нетсвера, исполнительный декан факультета наук об управлении и глава Исследовательского института БРИКС в Дурбанском технологическом университете, сказал, что было бы весьма спекулятивно предлагать критерии, которые следует использовать для нового членства.

Однако "в качестве потенциальных требований к членству можно было бы рассмотреть следующее: требование о том, чтобы один член не вел войну против другого до тех пор, пока организация не исчерпает все средства для решения проблемы мирным путем", - сказал он. Он также предложил потребовать, "чтобы ни одна страна-член не занималась недобросовестной экономической практикой в форме чрезмерного налогообложения импорта или экспорта, и чтобы члены, нарушающие основополагающие принципы, были лишены членства".

Нетсвера сказал, что совокупный вклад стран БРИКС в мировой ВВП составляет 31,5 процента, и Международный валютный фонд ожидает, что этот показатель вырастет до 50 процентов к 2030 году. По словам Нетсвера, в случае расширения БРИКС новые члены могут потребовать изменения названия, чтобы отразить дополнительные экономики. В условиях геополитических вызовов БРИКС может сыграть очень важную балансирующую роль в обеспечении своих собственных интересов, а также интересов развивающегося Глобального Юга, добавил он.

Ожидается, что реформа Организации Объединенных Наций и ее Совета безопасности, МВФ и Всемирного банка также займет важное место в повестке дня саммита БРИКС, сказал Нетсвера.

реклама "Мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны (Бреттон-Вудский), не гарантировал свобод тем, кто живет в более бедных странах, но способствовал их эксплуатации", - сказал он. "Эта реформа должна позволить всем странам мира иметь право голоса в глобальных делах, даже если она может быть непропорционально организована".

Фулуфхело Нетсвера, исполнительный декан факультета наук об управлении и глава Исследовательского института БРИКС в Дурбанском технологическом университете.

Моньяе сказал, что БРИКС должен привести свои ключевые вопросы в соответствие с целями устойчивого развития ООН и Повесткой дня Африканского союза на период до 2063 года, чтобы вывести людей из нищеты. По его словам, этого можно было бы достичь за счет сельского хозяйства, образования, расширения прав и возможностей людей, развития инфраструктуры, здравоохранения и возможности общаться между собой. "Нам нужно это сделать... посмотрите на другие области, которые объединяют эти страны, например, на понимание вопросов изменения климата, зеленого финансирования и охраны окружающей среды". Моньяе сказал, что страны БРИКС должны инвестировать в информационные технологии.

"Существует новая форма колониализма и империализма, которая приходит с высокими технологиями, когда все наши данные хранятся в Калифорнии. У нас нет доступа к выкупу наших собственных данных. Нам нужно уменьшить доминирование одной державы. Нам нужно, чтобы страны БРИКС сотрудничали в этих ключевых новых областях развития, уделяя особое внимание науке и технологиям", - сказал он.

Мтембу сказал, что саммит БРИКС необходим для активизации и придания импульса повестке дня в области развития, отметив, что на Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года негативно повлияли пандемия COVID-19 и продолжающийся кризис на Украине. "Они (организация объединённых наций) должны предложить очень конкретные меры, особенно те, которые связаны с Африкой, такие как развитие региональных производственно-сбытовых цепочек, инвестирование в производственные мощности Африки, укрепление торговой повестки дня в рамках БРИКС и дальнейшее экономическое сотрудничество".