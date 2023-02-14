По данным Федресурса, «Связной» планирует начать процедуру банкротства. Сегодня, 14 февраля, в реестре ведомства появилось сообщение от юридического лица ООО «Сеть «Связной», в котором руководство ритейлера заявило о намерении подать заявление в Арбитражный суд для признания компании банкротом. По закону должник обязан уведомить о намерении признать себя банкротом за 15 дней до подачи соответствующего заявления в арбитраж. Таким образом, процедура банкротства стартует в марте.
реклама
Издание «Ведомости» со ссылкой на юристов подтверждает, что «Связной» попросту не может погасить все свои задолженности. Напомним, в течение последних нескольких лет «Связной» довольно регулярно появлялся в суде в качестве не выполняющего свои обязательства контрагента, а сумма его кредиторской задолженности составляла почти половину годового оборота. Заканчивались суды негативным для торговой сети образом. Очередной судебной тяжбой стало разбирательство с крупным дистрибьютором Merlion, который в конечном итоге отсудил у «Связного» 5 млрд рублей.