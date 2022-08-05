Владельцы смартфонов серии Galaxy S22 из Германии и Кореи начали получать новую оболочку.

Участники программы предварительного тестирования One UI Beta Program, владеющие версиями Galaxy S22 для германского и южнокорейского рынков начали получать мажорное обновление оболочки с индексом 5. Рассылаемые прошивки базируются на последнем Android 13. Портал XDA-Developers отмечает, что поскольку флагманские модели Samsung для рынка Германии работают на чипсетах Exynos, новую прошивку для этого региона при желании можно установить на любой «европейский» Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra. Следующим на очереди регионом должны стать США.

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Чтобы вступить в One UI Beta Program, владельцам флагманских Galaxy нужно открыть приложение Samsung Members и тапнуть по баннеру с соответствующим содержанием. Затем необходимо будет пройти регистрацию. Весь процесс займёт несколько минут. Спустя некоторое время нужно зайти в настройки системы и проверить наличие обновлений ПО. Если процесс регистрации пройден успешно, вы сможете одним из первых опробовать новую прошивку, когда она выйдет для тестеров.