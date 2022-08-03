Ранее список разрешений был полностью заменён на раздел «Безопасность данных».

Компания Play Store откликнулась на просьбы пользователей вернуть в раздел с информацией о приложении список требуемых для его работы разрешений. Об этом решении сообщил твиттер-аккаунт Android Developers.

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Напомним, в мае Google ввела в магазин приложений новый список, отображающий все виды данных, которые приложение собирает, хранит и передаёт третьим лицам. Он получил название Data Safety («Безопасность данных») и спустя месяц полностью вытеснил привычный список разрешений. К слову, такой же подраздел ранее появился в App Store.

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Представители Google отметили, что они озабочены прозрачностью по отношению к пользователям и тесно сотрудничают с разработчиками приложений, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. А именно, они потребовали от разработчиков предоставить полную информацию об обработке данных до 22 августа. В случае невыполнения они не смогут публиковать новые приложения.