Здравствуйте, дорогие товарищи. Много времени прошло с момента публикации моей предыдущей статьи, в которой я собирал недорогой ПК для серфинга и старых игрушек, которая вызвала неоднозначную реакцию среди комментаторов. Вот она. Целью той статьи была не гонка за ФПСами и гигагерцами, а просто показать нестандартный подход как к сборке компьютера, так и к выбору операционной системы. Мнения осиливших тот труд оказались противоположными. Так как мои статьи столь немногочисленны (пока одна), в новой постараюсь донести определенную мысль и предоставить почву для размышлений. Итак, продолжим цикл.

Все вы наверное уже научились обходить блокировки Youtube. Кто-то использует анонимные браузеры, некоторые смотрят с мобильного устройства. Недавно у меня на семейном телефоне случилась неприятная история, а именно: выкинуло с аккаунта Google. А подтвердить подлинность учетной записи не получалось, т.к. система безопасности не может отправить смс на российский номер. Ютубчик же без входа в аккаунт работать не хочет, указывая на то, что Вы, видимо, бот. Или предлагает подтвердить вход на другом домашнем устройстве с Android, которое не факт, что еще исправно/существует. Ну да леший с ним, обходной путь был найден. Пока найден..

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Вышеизложенные телодвижения натолкнули меня на некоторые размышления касательно нашего с вами будущего. Например, что будет, если глобальные ИТ-корпорации внезапно изолируют нас от своих ресурсов или наоборот, мы изолируемся от них? Допустим, в один прекрасный день Вы не сможете войти в учетку Гугл или получить обновления винды из «WindowsUpdate Center» (Эй, кто-нибудь еще помнит, как вручную устанавливать драйвера на винде?). Попробуем сымитировать ситуацию.

Итак, сейчас мы будем оживлять древнее зло (© Nitroxenys), количество которого на руках у обычного нашего пользователя исчисляется миллионами. Основой ПК будет старый корпус от неизвестного производителя с заботливо вырезанной корзиной под 3.5’’ устройства. Он был отмыт и почищен, хуже всего удалялась наклейка с ключом от Windows7: пришлось растворять обезжиривателем.

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Материнская плата s775 от Gigabyte под ddr3 память. Планки памяти 2 х 2Гб разношерстные. Процессор core2duo E8400. Жесткий диск SATA на 160Гб и нужен еще простенький блок питания, который все это тащить будет.













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"Апофигеем" сборки будет шедевральная затычка Geforce GT210 на целый 1Гб видеопамяти.

Сейчас немного спойлерну касательно выбора ОС.



Выбор ОС Выбор ОС реклама



Да, видеокарта не поддерживает Vulkan. Да, проприетарный драйвер версии 340 не поддерживается современными ядрами, но мы продолжим наш забег по граблям. Ведь именно такая сборка может пылится у Вас на балконе и ее жалко выбросить.





Приступаем к сборке. Устанавливаем все компоненты на свои законные места в корпусе, жесткий диск закрепляем с помощью уголка от детского конструктора в пятидюймовый отсек. Делаем посильный CableManagement. И вот - красавец-системник готов.

Немного потертый, но зато бесплатно.

Теперь перейдем к выбору операционной системы. Исходя из условий изоляции она должна быть максимально локализована в пределах страны со всеми репозиториями. Мой выбор пал на AltLinux разработки «Базальт СПО». Данная ОС имеет свой постоянно поддерживаемый репозиторий «Сизиф». Для корпоративного применения существует сборка «Альт Рабочая станция», ветка же SimplyLinux позиционируется как система для домашнего использования. Что ж, симпли так симпли. Будем ставить. Скачиваем образ с официального сайта. Как вы все прекрасно знаете, образ записывается на флешку одной командой: #dd if=/home/usr/downloads/slinux-10.2-x86_64.iso of=/dev/sdb bs=1M status=progress. Первый параметр - это путь к образу, второй – путь к устройству, в моем случае – это флешка. Определить, как именуется флешка, можно командой lsblk. Для windows можно использовать любое подобное ПО, например BalenaEtcher или rufus.

Далее включаем, грузимся с флешки по F12 и приступаем к установке. Установщик в целом стандартный, поэтому просто скриншоты.

После окончания установки извлекаем флешку и загружаем систему. Нас встречает типичный загрузчик grub.

Вывод странный, поверх предыдущего накладывается новый без скроллинга.

Далее логотип Nvidia, что означает загрузку проприетарного драйвера. Это весьма странно, потому что в системе заявлена шестая версия ядра. Неужели оно пропатчено для использования старого неподдерживаемого драйвера?

А нет, все встало на свои места. Просто при загрузке сработал скрипт, который пощупал видяху, откатил ядро до версии 5 и подгрузил драйвер. Вполне приемлемо, это значит не придется заниматься этим самому или использовать nouveau.

После установки ставим обновления.

В готовой системе нужно установить необходимые приложения. Для этого есть стандартный «Центр приложений» как в больших дистрибутивах. Как и в прошлый раз, нам понадобится DoubleCommander и YandexBrowser.

Система достаточно быстро грузится и вполне отзывчивая для такой слабой конфигурации. Не шуршит после загрузки диском, ничего не выскакивает и ничего не просит в процессе работы.

PortProton тоже можно поставить отсюда же, однако в данном случае он плохо подходит.

Дело в том, что он предлагает использовать только 64-разрядные версии Wine, и для запуска в нем 32-битных игр нужно доустановить множество 32-разрядных библиотек. Либо же запускать программы, которые не используют 3D-возможности видеокарты (а нам хочется поиграть), или 64-битные игры, но не требующие аппаратной поддержки DirectX выше 10 версии (напомню: у нас вместо видеоадаптера древняя затычка). Пересечение этих двух множеств очень несущественно, по крайней мере, мне не удалось сходу вспомнить игру, которая удовлетворяла бы этим двум условиям. Поэтому к старым игрушкам вернемся чуть позже, а пока попробуем нативные.

Minetest из репозитория работает сносно, но чувствуется, что комп слабоват.

StardewValley без проблем.

Скачал Portal2 x86. Пару библиотек 32-битных пришлось доставить для ALSA и Nvidia OpenGL. Бегает на минималках.

Теперь вернемся к 32-битным старым игрушкам, которые способно тянуть это железо. Для их запуска нам потребуется пакет i586-wine. В префикс необходимо будет доустановить directx, .net и другие нужные библиотеки. Но в этот раз мы "считерим" и скачаем готовую сборку Wine от российского товарища Kron4ek (кстати, сборка Portal2 тоже вроде его), который на данный момент хостится на гитхабе. Распаковываем архив в доступную папку и запускаем оттуда wine с указанием пути к исполняемому файлу .exe. Потом сделаю ярлык или добавлю в Heroic Launcher (скачал rpm-пакет с официального сайта и установил двойным кликом, настройка описана в предыдущей статье). В данном случае это игра Flatout.

Здесь уже установил KDE

И играем на средних настройках.

В целом система вполне работоспособна и даже удобна. Причем даже на таком старом ведре. Конечно оформление и эргономика среды xfce мне не очень зашли, поэтому установил KDE Plasma. Теперь стало намного приятнее, хотя проскакивают косяки оформления из-за того, что некоторые параметры прибиты гвоздями разработчиками дистрибутива (например, сложно поменять фон экрана блокировки). Думаю в «Альт рабочая станция К» все намного получше. Мы же используем ограниченную систему для домашнего пользования.

Заключение. Если какой-то злобный дайвер перекусит нам интернет кабель, мы еще побарахтаемся некоторое время, пока все не уляжется. Работа проделана по принципу Just for Fun. Всем всего доброго и стабильного коннекта.