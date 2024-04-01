Не надоели ещё однотипные виртуальные сборки игровых ПК? Предлагаю сегодня собрать реальный системник для интернета и стареньких игр из того, что есть под рукой, используя компоненты из Китая и из ближайшего магазина. Чтобы было недорого и не больно на нем работать, мы не будем собирать всякий хлам вроде Xeon на 775 сокете или FX на AM3. В итоге должен получиться компактный, тихий и холодный компьютер.

Итак, что у меня есть? От предыдущей сборки остался процессор Intel Celeron G3900. Он был установлен в купленную мной материнскую плату для проверки, как и модуль памяти DDR4-2133 на 4Гб.

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Стоимость такого камня на AliExpress около 400р, мне же достался бесплатно. Два ядра, 2.8Ггц: для офисной работы и браузера точно хватит. Нас больше интересует встроенное видеоядро Intel HD Graphics 510, оно поддерживает Vulkan — это то, что нужно для запуска игр.

Заказываем б/у материнку.

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Стоимость 3130р с доставкой. Теперь предстоит выбрать компактный корпус. Пролистав предложения на известном магазине из трёх букв, нахожу это. DEXP DCV-200W

Это корпус за 2000р. без отсеков для дисков, именно поэтому он в полтора раза короче стандратного matx. В том же магазине берем диск на 240Гб от A-Data за где-то 2400р и приступаем к сборке.

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Вкрутил плату. Кулер Zalman какой-то. Потом поменяю. Модуль памяти добавил еще 2133-й, купленный когда-то за целых 1500р.

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Диск прикрутил за переднюю панель.

Блок питания старый добрый Powerman. Его мощности хватит с запасом, есть даже 6pin для видеокарты, но думаю он нам не пригодится. Разъем 220В был разломан, пришлось снять с донора другой конструкции, засверлиться в корпус и подточить надфилем, чтобы село ровно.

Восстановленный разъем.

Теперь все в корпусе, с проводами будем бороться после тестирования и доработок.

Теперь установим операционную систему. Так как с виндой нам не по пути, я выбрал Manjaro KDE minimal. Она содержит минимум пакетов, что в теории должно ускорить процесс установки обновлений, ведь в данном дистрибутиве поддерживается актуальность всего установленного ПО. Рассказывать, как ставил не буду, скажу лишь, что использовал всё доступное пространство диска. Система поставилась без проблем с самым свежим ядром.

Для того, чтобы установить программы не из стандартного репозитория, необходимо включить поддержку AUR в настройках центра приложений.

Для нашей сборки ставим из AUR Яндекс-браузер и PortProton (для запуска виндовых игр и программ).

Из стандартного репозитория устанавливаем Double commander (двухпанельный файловый менеджер, наиболее похожий на Total Commander) и Heroic Games Launcher (лаунчер для игр).

И вот наш рабочий стол KDE

В параметрах системы настроил привычное переключение раскладок клавиатуры.

Игры у меня лежат на внешнем жестком диске уже в установленном виде. Так не нужно тратить время на установку. Копируем их в предварительно созданную папку в профиле пользователя.

Далее нужно выбрать в папке с игрой .exe файл и запустить его с помощью PortProton. Эта программа сама настроит префикс и подтянет из интеренета нужные файлы для запуска.

Для примера настроим запуск игры Outrun2006. Сначала нужно запустить конфигуратор, чтобы выбрать разрешение экрана:

А затем и сам исполняемый файл, запускающий игру. Жмём «создать ярлык».

Пробуем запускать игру с ярлыка.

Для наглядности включил MangoHud для отображения параметров в настройках PortProton. Эта опция работает только с API DXVK и VKD3D. Можно конечно выбрать API Gallium Nine (принудительно DirectX 9), но тогда картинка в играх, поддерживающих DirectX от 10 версии и выше, будет похуже. Но FPS возрастет конечно. Позже приведу скриншоты для сравнения. В качестве диска для установки игр можно использовать папку с играми в профиле и назначить ей букву диска, например z: в настройках wine. В моём случае это /home/user/games. Тогда при запуске установщика нужно будет выбрать путь для установки z:\

После создания ярлыков для всех игр, складываем ссылки в папочку. Они нам сейчас пригодятся. Запускать из лаунчера их будем именно с этих ярлыков, чтобы не мучиться с настройкой wine в Heroic Launcher. Запускаем Heroic и добавляем игры:

Платформу выбираем Linux и указываем наш ярлык из папочки.

Если название игры корректно, Heroic сам подгрузит картинку.

Вот небольшая библиотека игр готова. Картинка от первого FarCry почему-то от редактора карт :)

Смотрим FPS в игрушках. Portal:

Mirror’s Edge:

Что ж. Уже вполне играбельно. Попробуем снизить тайминги и расширить лимит потребления. Идём в БИОС:

Убавил на один пункт основные тайминги, чтоб было как в XMP-профиле одного из модулей.

И вот эти две настройки в максимум 140%:

Смотрим FPS в той же сцене. Небольшой прирост есть. Больше вряд ли можно выжать из этой сборки.

Смотрим FPS в геймплее.

Подъехал процессор с AliExpress. Pentium G4560. 2 ядра, 4 потока, 3.5 Ггц. Видеоядро Intel HD Graphics 610. Цена около 850р. Будем ставить.

Охлаждать процессор будет кулер QiuZhi QZ-700, заказанный на Wildberries за 670р:

Две теплотрубки, 4 Pin и статичная RGB-подсветка. Для гиперпня вполне хватит. Снимаю Zalman, ставлю камень на свое место.

Экономить на термопасте не будем, MX-4 подарил дед мороз на новый год.

Подошва кулера достаточно ровная, поэтому термоинтерфейс наносим тонким слоем на теплораспределительную крышку проца.

Все включилось нормально.

ФПС подрос незначительно, потому что по сути видеоядро то же самое.

Самые внимательные могут заметить, что MangoHud не всегда показывает корректные значения по загрузке и температуре. С чем связано – не знаю, надеюсь исправят в будущем.

Так как места для укладки кабелей в корпусе не предусмотрено, собираем все провода аккуратно в пучки и приматываем к попавшимся на пути отверстиям.

Ну что ж, осталось посмотреть, как будут выглядеть игры, запущенные через Gallium Nine, как это было бы на API DirectX 9.

Mirror’s Edge:

Portal:

Portal 2:

Stalker: Shadow of Chernobyl:

Как уже упоминал ранее, на глаз картинка стала плавнее, однако её качество заметно снизилось. FarCry в таком режиме запустился без текстур, но он и с DXVK работает отменно. Тут нужно балансировать, как приятнее будет играть. При старте игры PortProton запоминает последнее использованное API, так что индивидуально настроить запуск каждой программы в библиотеке будет несложно.

В итоге получился системный эдакий бомж-пк стоимостью около 10000 рублей, компактный и пригодный для стареньких игр. Я его задвинул почти вровень с монитором, так что на столе он не мешается. Конечно скорее всего можно запустить на нём и более современные тайтлы, порезав графику или вообще используя «картофельный» режим (может в другой статье), но это не цель данной сборки. Главное – это комфортное и тихое рабочее место.