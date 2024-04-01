Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем ПК за 10К - мой личный опыт

Собираем системный блок в компактном корпусе из того, что есть под рукой или в маркетплейсе. История о том, как я получил наиболее оптимальную сборку по параметру цена/производительность на встроенном видеоядре - мой личный опыт/
7

реклама

Не надоели ещё однотипные виртуальные сборки игровых ПК? Предлагаю сегодня собрать реальный системник для интернета и стареньких игр из того, что есть под рукой, используя компоненты из Китая и из ближайшего магазина. Чтобы было недорого и не больно на нем работать, мы не будем собирать всякий хлам вроде Xeon на 775 сокете или FX на AM3. В итоге должен получиться компактный, тихий и холодный компьютер.

Итак, что у меня есть? От предыдущей сборки остался процессор Intel Celeron G3900. Он был установлен в купленную мной материнскую плату для проверки, как и модуль памяти DDR4-2133 на 4Гб.

реклама



Стоимость такого камня на AliExpress около 400р, мне же достался бесплатно. Два ядра, 2.8Ггц: для офисной работы и браузера точно хватит. Нас больше интересует встроенное видеоядро Intel HD Graphics 510, оно поддерживает Vulkan — это то, что нужно для запуска игр.

Заказываем б/у материнку.

реклама



Стоимость 3130р с доставкой. Теперь предстоит выбрать компактный корпус. Пролистав предложения на известном магазине из трёх букв, нахожу это. DEXP DCV-200W

Это корпус за 2000р. без отсеков для дисков, именно поэтому он в полтора раза короче стандратного matx. В том же магазине берем диск на 240Гб от A-Data за где-то 2400р и приступаем к сборке.

реклама



Вкрутил плату. Кулер Zalman какой-то. Потом поменяю. Модуль памяти добавил еще 2133-й, купленный когда-то за целых 1500р.

реклама



Диск прикрутил за переднюю панель.

Блок питания старый добрый Powerman. Его мощности хватит с запасом, есть даже 6pin для видеокарты, но думаю он нам не пригодится. Разъем 220В был разломан, пришлось снять с донора другой конструкции, засверлиться в корпус и подточить надфилем, чтобы село ровно.

Восстановленный разъем.

Теперь все в корпусе, с проводами будем бороться после тестирования и доработок.

Теперь установим операционную систему. Так как с виндой нам не по пути, я выбрал Manjaro KDE minimal. Она содержит минимум пакетов, что в теории должно ускорить процесс установки обновлений, ведь в данном дистрибутиве поддерживается актуальность всего установленного ПО. Рассказывать, как ставил не буду, скажу лишь, что использовал всё доступное пространство диска. Система поставилась без проблем с самым свежим ядром.

Для того, чтобы установить программы не из стандартного репозитория, необходимо включить поддержку AUR в настройках центра приложений.

Для нашей сборки ставим из AUR Яндекс-браузер и PortProton (для запуска виндовых игр и программ).

Из стандартного репозитория устанавливаем Double commander (двухпанельный файловый менеджер, наиболее похожий на Total Commander) и Heroic Games Launcher (лаунчер для игр).

И вот наш рабочий стол KDE

В параметрах системы настроил привычное переключение раскладок клавиатуры.

 

Игры у меня лежат на внешнем жестком диске уже в установленном виде. Так не нужно тратить время на установку. Копируем их в предварительно созданную папку в профиле пользователя.

Далее нужно выбрать в папке с игрой .exe файл и запустить его с помощью PortProton. Эта программа сама настроит префикс и подтянет из интеренета нужные файлы для запуска.

Для примера настроим запуск игры Outrun2006. Сначала нужно запустить конфигуратор, чтобы выбрать разрешение экрана:

А затем и сам исполняемый файл, запускающий игру. Жмём «создать ярлык».

Пробуем запускать игру с ярлыка.

Для наглядности включил MangoHud для отображения параметров в настройках PortProton. Эта опция работает только с API DXVK и VKD3D. Можно конечно выбрать API Gallium Nine (принудительно DirectX 9), но тогда картинка в играх, поддерживающих DirectX от 10 версии и выше, будет похуже. Но FPS возрастет конечно. Позже приведу скриншоты для сравнения. В качестве диска для установки игр можно использовать папку с играми в профиле и назначить ей букву диска, например z: в настройках wine. В моём случае это /home/user/games. Тогда при запуске установщика нужно будет выбрать путь для установки z:\

После создания ярлыков для всех игр, складываем ссылки в папочку. Они нам сейчас пригодятся. Запускать из лаунчера их будем именно с этих ярлыков, чтобы не мучиться с настройкой wine в Heroic Launcher. Запускаем Heroic и добавляем игры:

Платформу выбираем Linux и указываем наш ярлык из папочки.

Если название игры корректно, Heroic сам подгрузит картинку.

Вот небольшая библиотека игр готова. Картинка от первого FarCry почему-то от редактора карт :)

Смотрим FPS в игрушках. Portal:

Mirror’s Edge:

Что ж. Уже вполне играбельно. Попробуем снизить тайминги и расширить лимит потребления. Идём в БИОС:

Убавил на один пункт основные тайминги, чтоб было как в XMP-профиле одного из модулей.

И вот эти две настройки в максимум 140%:

Смотрим FPS в той же сцене. Небольшой прирост есть. Больше вряд ли можно выжать из этой сборки.

Смотрим FPS в геймплее.

Подъехал процессор с AliExpress. Pentium G4560. 2 ядра, 4 потока, 3.5 Ггц. Видеоядро Intel HD Graphics 610. Цена около 850р. Будем ставить.

Охлаждать процессор будет кулер QiuZhi QZ-700, заказанный на Wildberries за 670р:

Две теплотрубки, 4 Pin и статичная RGB-подсветка. Для гиперпня вполне хватит. Снимаю Zalman, ставлю камень на свое место.

Экономить на термопасте не будем, MX-4 подарил дед мороз на новый год.

Подошва кулера достаточно ровная, поэтому термоинтерфейс наносим тонким слоем на теплораспределительную крышку проца.

Все включилось нормально.

ФПС подрос незначительно, потому что по сути видеоядро то же самое.

Самые внимательные могут заметить, что MangoHud не всегда показывает корректные значения по загрузке и температуре. С чем связано – не знаю, надеюсь исправят в будущем.

 Так как места для укладки кабелей в корпусе не предусмотрено, собираем все провода аккуратно в пучки и приматываем к попавшимся на пути отверстиям.

Ну что ж, осталось посмотреть, как будут выглядеть игры, запущенные через Gallium Nine, как это было бы на API DirectX 9.

 Mirror’s Edge:

Portal:

Portal 2:

Stalker: Shadow of Chernobyl:

Как уже упоминал ранее, на глаз картинка стала плавнее, однако её качество заметно снизилось. FarCry в таком режиме запустился без текстур, но он и с DXVK работает отменно. Тут нужно балансировать, как приятнее будет играть. При старте игры PortProton запоминает последнее использованное API, так что индивидуально настроить запуск каждой программы в библиотеке будет несложно.

В итоге получился системный эдакий бомж-пк стоимостью около 10000 рублей, компактный и пригодный для стареньких игр. Я его задвинул почти вровень с монитором, так что на столе он не мешается. Конечно скорее всего можно запустить на нём и более современные тайтлы, порезав графику или вообще используя «картофельный» режим (может в другой статье), но это не цель данной сборки. Главное – это комфортное и тихое рабочее место.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

intel linux pentium celeron vulkan
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
11
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
6
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2
Робот-собака проходит испытания в аэропорту Аляски
+

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
11
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
159
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
1
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
111
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
29
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
1
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2

Сейчас обсуждают

ABC
17:50
Конечно нет. Максимум, на что можно рассчитывать, это на то, что через 2-10 поколений добавят какую нибудь специальную инструкцию, которая умножает числа быстрее на 5% чем стоковая) Ну и естественно ю...
Средний прирост производительности Zen 5 составит более 40 % по сравнению с Zen 4
FelsheR-BAN100712
17:49
Тогда это не газель! Поставьте в газели нормальные сиденья - остальное водилы сами сделают!)
Газель NN" превратилась в бесшумный VIP-автобус для роскошных поездок
VRoman
17:48
Как я понимаю "средний" прирост производительности будет в основном за счёт резкого ускорения ИИ ядра, так? Обычным ядрам сделают +15% и хватит.
Средний прирост производительности Zen 5 составит более 40 % по сравнению с Zen 4
Акбашев Михаил
17:48
Зистакс, задолбал, ну ответь ты наконец-то чей Крым?
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Успешный
17:48
фух поставил
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Serezhka
17:47
Не издевайтесь над больным человеком, проявите терпимость.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Фартовый
17:46
В РФ нет олигархов. Выходит украинских олигархов?
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
FelsheR-BAN100712
17:45
Короче нет оружия, стреляйте и летайте на картоне! За 10 тыс баков 3 палки продают!?))
The Telegraph: В Украине научились делать фанерные Patriot за $10 000, отвлекая удары ракет армии РФ
Фартовый
17:44
Zystax, чей Крым? Народ интересуется. Не игнорируйте поклонников. Проясните ситуацию с Крымом.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Sammie Vanhalen
17:43
Это верно, но бюджетная видюха с поддержкой Vulkan это уже 5к. На кулер у меня другие планы: пойдет в другую ретро-сборку как раз для старого жрущего проца. Да и хочется на старость лет тишины и компа...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем