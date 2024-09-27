Проведенный совместный опрос с участием экспертов "Автостата" и DRIVE2.RU показывает, что больше половины опрошенных устраивает их китайские автомобили и они не собираются их менять в ближайшем будущем.

В России только за первые 6 месяцев этого года было продано более 410 тысяч китайских автомобилей - это более половины всего рынка страны. Автоэксперты "Автостат" и "Драйв2" провели опрос среди новых и уже проверенных автовладельцев - "готовы ли они, поменять свой автомобиль на другой". На данный момент онлайн-опрос прошли более 1000 владельцев автомобилей зарегистрированных на портале.

Ниже можно ознакомиться с результатами данного опроса.

Более половины опрошенных имеют автомобиль китайского производителя и полностью им удовлетворены. Переход на другие марки или автомобили в ближайшем будущем не рассматривают. Чуть более 20 процентов опрошенных рассматривают вопрос перехода с китайского автомобиля на другой аналогичный по характеристикам, но в данный момент это не могут сделать по различным причинам.

Почти 15 процентов опрошенных согласны на переход только на европейские или японские бренды автомобилей. Также в списке можно встретить и корейских производителей.

В результатах опроса можно встретить ответы, которые попали в раздел другое. Их владельцы не смогли дать точного и решительного ответа по своим предпочтениям. А также менее 5% владельцев оказались бывшими владельцами китайских автомобилей и снова выбрали эти бренды.