Закон о запрете треш-стримов и онлайн-трансляций при совершении преступлений теперь будет наказываться по УК РФ. Также стало известно, кто будет отслеживать появление таких трансляций в интернете.

Появилась информация, что 8 августа был подписан закон о полном запрете онлайн-трансляций и трэш-стримов с показом преступлений. В настоящий момент, такая трансляция станет отягчающим обстоятельством и доказательной базой при ведении уголовного дела. Напомню, что впервые вопрос по трэш-стримерам подняли еще в конце 2023 года и решение законопроекта все время откладывалось. На данный момент закон подписан и все резонансные истории, которые будут всплывать в сети интернет могут стать уголовными делами.

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Принятый закон позволяет разделять показываемый контент, выделять опасные ролики из всего потока. А все подозрительные видеоролики будут немедленно блокироваться. Ранее, блокировку могли проводить лишь сами площадки по жалобе или предписанию вышестоящих органов.

На данный момент в сети уже довольно большое количество резонансных дел треш-стримеров, которые своими действиями оскорбляли других граждан, детей или животных. Но многие отделались лишь предупреждениями, исправительными работами или незначительным штрафом, который, скорее всего, компенсируется после следующей трансляции.

Теперь, трансляция такого контента может стать отягчающим обстоятельством, а распространители попадают под административные штрафы в размере до 100 тысяч для физических лиц, до 200 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юрлиц.

За качество контента, а также его блокировку будут отвечать операторы связи и владельцы социальных сетей. Поиск людей будет осуществляться по биометрическим данным и социальной инженерией, которые станут доступны во время видеозаписи.