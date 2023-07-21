Ранее британское Минобороны сообщило, что направит дополнительно £2,5 млрд ($3,2 млрд) на восстановление запасов вооружений и боеприпасов на складах королевства.

Британия отправила Украине значительно больше боеприпасов для артиллерии, чем планировалось с самого начала.

Как утверждают источники, на помощь Киеву Великобритания выделила порядка 2,3 млрд евро. Количество переданных стрелковых единиц меньше, но вот поставки артиллерии превысили ожидаемые показатели в 15 раз.

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Изначально британское руководство хотело выделить не более 16 000 единиц боеприпасов. Вместо этого Лондон отправил Украине свыше 200 000 боеприпасов. Об этом рассказал глава МО Британии Бен Уоллес, поделившись сведениями с СМИ.

Он подчеркнул, что в некоторых сферах поставки были куда меньше, чем ожидалось, зато всё это компенсировалось огромным экспортом снарядов для артиллерии. Британия ориентировалась на текущие потребности ВСУ, формируя пакеты военной помощи.

Техника и вооружение поступает в распоряжение Киева оперативно. Украина не стесняется регулярно запрашивать новые партии, а Британия, поддерживая «бедствующее» государство, выделяет все новые ресурсы. Сейчас Лондон находится на втором месте по поставкам вооружения. Первенство бессменно занимают США.

Также королевство передало ВСУ танки, снаряды к ним, противопехотное оружие и средства для ПВО.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина испытывает дефицит запчастей для ремонта западной техники.