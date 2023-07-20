Солдаты ВСУ признались журналистам, что из-за дефицита деталей не могут оперативно ремонтировать поврежденные машины и возвращать их на линию боевого соприкосновения.

У ВСУ появилась новая проблема. Помимо вечного недостатка боеприпасов и личного штата, теперь добавилась ещё одна трудность – дефицит запчастей для восстановления БМП Bradley и прочей зарубежной военной техники. Подробности рассказаны в публикации иностранного издания.

Из-за дефицита деталей техника длительное время остается «вне поля». Боевые машины располагаются в гаражах, ожидая, когда поступят новые запчасти или будут повреждены единицы брони из той же серии. Украинские войска разбирают неработоспособные машины практически до винтика, надеясь, что это поможет восстановить пригодные к ремонту БМП.

реклама

Трудности возникли не только с броней. Также невозможно отремонтировать артиллерию, а именно САУ М109 Paladin. Из-за дефицита запчастей их временно перестали эксплуатировать. В ближайших пакетах военной помощи не ожидается поступление целевых деталей.

Ранее в СМИ заявили, что украинская армия потеряла свыше 30% своих единиц брони. Около трех десятков боевых машин уничтожено, повреждено или оставлено в полях. Если так продолжится и дальше, у ВСУ закончатся дееспособные единицы брони. Единственное, на что остается расчёт, это передача новой техники Западом.

Ранее экс офицер НАТО рассказал, что ВСУ не достигли успеха в наступлении из-за российских линий обороны.