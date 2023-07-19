"Жертв много... Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад.", - заявил Крамер.

Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, являющийся инструктором ВСУ, заявил, что среди украинских военных колоссальные потери. На восстановление уйдет уйма времени. Киеву придется самостоятельно разбираться с данной проблемой, так как поддержка Америки продолжит сокращаться с каждым днем. Его слова процитировали зарубежные СМИ.

Крамер подчеркнул, что он ужасен реальными цифрами. Он побеседовал с коллегами в пункте приема раненых. Точные данные не приводятся, но сейчас количество жертв значительно возросло в сравнении с месяцем ранее. Такая ситуация попросту ужасает.

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С точки зрения ветерана спецназа, у ВСУ отсутствует возможность восстановиться. В нынешнем конфликте погибли все опытные кадры, те, кто сейчас проходят обучение, ещё вчера были обыкновенными гражданскими. Они могут освоить лишь азы, но понимание военного ремесла отсутствует.

Киеву придется самостоятельно решать вопрос с восстановлением рядов ВСУ. Запад не сможет спонсировать Украину в прежних размерах, напротив, поддержка будет всё уменьшаться.