Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове, Днепропетровской области.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в украинской столице ночью работало ПВО. Перед этим поступило сообщение о срабатывании системы защиты в Одессе, Харькове и Днепропетровске. Как утверждают СМИ, этой ночью Россия совершила «акт возмездия», нанеся ответный удар за Крымский мост.

Воздушную тревогу объявили в Киеве около 5 часов утра. Первый раз она прозвучала в области в 2:20. После 5 утра тревога начала звучать практически по всем городам на западе Украины.

реклама

Местный телеканал рассказал о происходящем в других городах. Чаще всего сообщения о прилетах фиксировались в Одессе. Именно в ней и произошло возгорание склада с фейерверками. Согласно информации, пожар уже успели потушить.

Взрывы были не только в украинской столице и Одессе. Удары пришлись на подконтрольные Киеву части Запорожья, Днепропетровск и Харьков. Воздушная тревога звучала практически на протяжении всей ночи. Руководство Украины считает, что Россия «отомстила» за удар по Крымскому мосту.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение