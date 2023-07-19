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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в украинской столице ночью работало ПВО. Перед этим поступило сообщение о срабатывании системы защиты в Одессе, Харькове и Днепропетровске. Как утверждают СМИ, этой ночью Россия совершила «акт возмездия», нанеся ответный удар за Крымский мост.
Воздушную тревогу объявили в Киеве около 5 часов утра. Первый раз она прозвучала в области в 2:20. После 5 утра тревога начала звучать практически по всем городам на западе Украины.
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Местный телеканал рассказал о происходящем в других городах. Чаще всего сообщения о прилетах фиксировались в Одессе. Именно в ней и произошло возгорание склада с фейерверками. Согласно информации, пожар уже успели потушить.
Взрывы были не только в украинской столице и Одессе. Удары пришлись на подконтрольные Киеву части Запорожья, Днепропетровск и Харьков. Воздушная тревога звучала практически на протяжении всей ночи. Руководство Украины считает, что Россия «отомстила» за удар по Крымскому мосту.nullРанее депутат Ивлев заявил, что США координировали действия ВСУ во время подрыва Крымского моста.