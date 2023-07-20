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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Минобороны РФ: идущие на Украину суда в Черном море расценят как перевозчиков военных грузов
"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — говорится в заявлении.

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МО РФ сообщило, что начиная с полуночи 20 июня все суда, идущие через Черное море в порты Украины, будут расцениваться в качестве вражеских кораблей, везущих военные грузы. Страны, под флагами которых они будут, приравняют к потенциальным сторонним Киева, расценивая как участников конфликта. Об этом сказано в официальном заявлении ведомства.

МО подчеркнуло, что не все воды Черного моря входят в потенциально опасную область. Только в некоторых частях действует запрет. Данное решение принято после завершения зерновой инициативы, а также о прекращении действия морского коридора.

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Ситуация начала набирать обороты ещё в понедельник. Представители РФ официально заявили, что не будут продлять зерновую сделку, пока Запад не выполнит ряд ранее обсужденных договоренностей. В МИД России подчеркнули, что все гарантии, действовавшие во время инициативы, более не активны. Суда больше не смогут пользоваться безопасным коридором.

Украина же предприняла попытки продлить сделку с игнорированием российской стороны. Дмитрий Песков подчеркнул, что Киеву требуется учесть ряд возникающих рисков. Корабли будут находиться в опасной зоне без каких-либо гарантий безопасности. Это поставит под удар украинские суда.

Сегодняшней ночью был нанесен удар по портовым объектам в Одессе. Как утверждают представители украинской стороны, было уничтожено порядка 60 000 тонн зерна. Культуру должны были отгрузить в порту Черноморск. В Киеве считают, что удары нанесли умышленно, повреждая инфраструктуру, задействованную в зерновой сделке.

nullРанее Захарова заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна.

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#россия #украина #сво #минестерство обороны #черное море
Источник: kommersant.ru
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