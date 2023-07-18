На водной поверхности отобразится рябь, если по ней пробежит персонаж, а также появятся всплески при броске гранаты или стрельбе.

В Valve вышло обновление для бета-версии Counter-Strike 2. Была внедрена обновленная физика воды. С ее помощью можно определить врагов. Также стало известно о возможной дате релиза 24 августа.





реклама

Разработчики загрузили усовершенствованные карты, добавили режим «Напарники», где двое могут играть против двоих. Помимо этого были исправлены ранее обнаруженные баги. Игроки высоко оценили обновление. Они говорят, что с помощью нововведения можно отследить любого противника. Это несложно, необходимо лишь внимательно изучить рябь на водной поверхности. Эту подсказку трудно не заметить, поэтому с задачей вычислить врага легко справятся даже новички.

Изучив обновление для бета-версии игры, геймерское сообщество пришло к выводу, что релиз выйдет 24 августа текущего года. Эксперты согласны с выдвинутой точкой зрения, а разработчики игры не стали комментировать догадки. Но ранее представители Valve говорили, что игра выйдет этим летом.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение