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Представители Microsoft и Sony сообщили о подписании договора, где говорится о том, что Call of Duty будет выходить на консолях PlayStation на протяжении 10 лет. По истечении этого времени у сторон есть возможность продлить действие контракта.
Вслед за этой новостью обозреватели обратили внимание на письмо директора Xbox Gaming, подразделения Microsoft, Фила Спенсера руководителю Sony Interactive Entertainment Джиму Райану. В этом послании обсуждалась возможность заключения другого контракта, и это вызвало широкий резонанс в обществе.
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Оказывается, в Microsoft предлагали Sony оставить на PlayStation игры Activision Blizzard и выпускать части франшиз издателя. Несмотря на перспективность сделки, документ не был подписан, причина не была озвучена. Это событие раньше не афишировали в прессе. Но если бы было подписано соглашение, то оно имело бы силу до конца 2027 года с возможностью продления срока. Так как договор не был заключен, это означает, что Microsoft имеет право сделать любую франшизу Activision Blizzard за исключением Call of Duty собственным эксклюзивом. Эксперты полагают, что это может повысить популярность компании в разных странах.
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