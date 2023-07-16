Вопрос о членстве Украины в НАТО решен по итогам саммита блока в Вильнюсе и не подлежит обсуждению. Об этом заявил в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе саммита НАТО, недавно прошедшего в литовской столице, рассматривался вопрос о присоединении Украины к альянсу. Его считают закрытым. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина непременно вступит в НАТО, но несколько позднее. Его позицию разделяют все лидеры иностранных государств.

На данном собрании поучаствовал и сам украинский глава. Согласно итоговому официальному сообщению, Киев непременно получит приглашение на вступление в ряды альянса. Но есть два момента.

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Первый – все союзники должны выразить согласие с данной инициативой. Второе – Украине потребуется соблюсти условия, обязательные для стран-кандидатов, подающих прошение на вступление.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не обозначил точных сроков, но пообещал всецело поддержать Киев. Для Украины несколько упростят процедуру вступления, не обязывая выполнить все предписанные действия. Также он указал, что присоединение к альянсу возможно только после завершения нынешнего конфликта.

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Ранее Владимир Путин назвал возможное вступление Украины в НАТО одной из причин спецоперации России.