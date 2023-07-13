После Форума будущих технологий президента попросили оценить итоги завершившегося саммита НАТО в Вильнюсе, где среди прочего обсуждались и перспективы членства Киева в альянсе.

Присоединение Украины к НАТО – это прямая угроза Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он утверждает, что одна из причин начала СВО – это возможное вступление Украины в ряды иностранного альянса.

Путин подчеркнул, что уже поднимался разговор о присоединении Киева к НАТО. Такой сценарий создает целый ряд угроз для безопасности РФ. Именно из-за намерений нынешнего киевского режима и было принято решение начать СВО.

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Президент утверждает, что вступление Украины в альянс не создаст дополнительной «стены безопасности» для государства. Напротив, мир станет уязвим, начнутся множественные конфликты, но уже между европейскими странами.

Также он затронул тему пакетов военной помощи. Президент отметил, что Киев ставил очень многое на ракеты с большой дальностью поражения. Да, им передали это вооружение, ВСУ активно используют его, но это не принесло ожидаемых результатов. Российские системы ПВО прекрасно справляются с ними.

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До этого, президент России потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете