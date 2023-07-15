В ответ на вопрос о начале переговоров по Украине, Бербок рассказала, что диалог давно существует, и она якобы лично в нем участвует. При этом политик поспешила отметить, что поставки оружия киевскому режиму не противоречат поиску компромисса.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ежедневно ведутся разговоры о разрешении украинского кризиса путем переговоров. Большинство зарубежных стран попыталось изменить ситуацию, но их усилия были напрасными. Всё, что остается делать Западу – поддерживать Украину средствами для обороны.

МИД ФРГ подчеркнула, что она является непосредственным участником разговоров об урегулировании конфликта миром.

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Бербок, а также Владимир Кличко, родной брат киевского мэра, поучаствовали в форуме, прошедшем в городе Хемниц. От участника встречи прозвучал вопрос о наступлении времени для переговоров. Бербок указала, что они ведутся постоянно, но пока не удается достичь стабильных результатов.

Политик утверждает, что большинство зарубежных стран пыталось вмешаться и исправить положение, но начало СВО «перечеркнуло» все старания. Теперь Западу остается лишь выделять Украине пакеты военной помощи, спасая столько мирных жителей, сколько возможно.

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