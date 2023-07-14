ФРГ не собирается разрывать полностью экономические связи с Китаем, но германские компании должны в ближайшие месяцы и годы снижать зависимости и риски от китайских ресурсов и связей с компаниями КНР

Руководство Германии экстренно обратилось к фирмам и организациям собственной страны. Власти призывают уменьшить риски, связанные с Китаем. Согласно докладу МИД ФРГ, двум государствам следует придерживаться единой политики, а не пытаться разделить две экономики.

КНР для Германии – это важнейший партнер. ФРГ закупает у Китая огромное количество продукции, поэтому экономика государства во многом зависит от Пекина. Но сейчас ситуация значительно изменилась. Страны начали серьезно соперничать друг с другом, что переросло в нечто «системное». Руководство ФРГ не выстраивало стратегий, препятствующий развитию китайской экономики. Но в докладе МИД приводится, что конкуренцию необходимо основывать на соответствующих правилах.

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Власти КНР придерживаются экономического протекционизма. Со временем это привело к тому, что большинство мировых производственных цепочек находятся в прямой зависимости от Пекина.

Китай начал действовать всё увереннее, тем самым руша установленный международный порядок. Европейская система безопасности находится под прямой угрозой.

Германия, видя ситуацию и тенденции, пытается изменить реалии. ФРГ призывает собственные компании и организации добиться производственного суверенитета в целом ряде отраслей. Особый акцент делается на медицинскую промышленность и редкоземельные ресурсы. Необходимо добиться уменьшения зависимости от экспорта КНР.

Ранее появилась новость, что глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО.

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