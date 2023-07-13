В первой половине 2023 года россияне бросились скупать жилье за границей — спрос на приобретение иностранного жилья вырос на треть (на 36 процентов) по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м.

Среди россиян значительно вырос спрос на иностранное жильё. Согласно информации, собранной аналитиками Intermark Real Estate, граждане РФ активно приобретают недвижимости за рубежом в первой половине нынешнего года. Материалы исследования опубликованы в СМИ.

Согласно приведенным данным, россияне чаще всего приобретают жильё в ОАЭ, после идёт Таиланд, а завершает тройку лидеров Турция. Дубай привлекателен лояльной системой налогов, постоянно развивающейся экономикой, а также независимым статусом в отношении геополитических событий. Об этом рассказала Ирина Мошева, сотрудничающая с агентством.

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Эксперт сообщила, что сейчас в Дубае немного поднялись цены на недвижимость, примерно на 8,5%. Аренда квартир подорожала на пятую часть.

Приобретение недвижимости в Таиланде возросло в 2,6 раз, если сравнивать с прошедшим годом. В Турции количество купленных квартир и домов увеличилось на 30%.

Наибольший спрос зафиксирован на Карибах. За первое полугодие нынешнего года граждане России приобрели недвижимости в 2,4 раза больше, чем в первых двух кварталах прошлого года. Люди готовы переехать сюда из-за программы, запущенной правительством. Если стать инвестором, и вложиться в развитие государства, то можно получить гражданство в ускоренном порядке.

Черногория же потеряла привлекательность в глазах россиян. Спрос на квартиры здесь снизился практически на 100%. Поводом для отказа покупки недвижимости стало закрытие паспортной программы.

Также значительно упал спрос на немецкое и грецкое жильё. Россияне не могут приобрести там недвижимость из-за введенных ограничений. В целом, граждане РФ сейчас охотно приобретают жильё за рубежом. Где-то их «подкупает» возможность быстрого становления гражданином или удобный налоговый режим.

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