реклама
Цифровой рубль – это новый инструмент, направленный на борьбу с коррупцией. Такого мнения придерживается руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин.
Он считает, что платежи, с применением крипторубля, не удастся скрыть или провести через «черную» бухгалтерию. Государство будет контролировать объем выпущенных финансов.
реклама
Артюхин поделился своим мнением не как казначей, а от лица эксперта. Он утверждает, что полная прозрачность является залогом того, что не будут проводиться «черные» сделки.
Он подчеркнул, что могут возникнуть различные нюансы, которые потребуется своевременно устранить. Цифровой рубль – это инновация. Над ней предстоит ещё основательно поработать. Не следует бояться трудностей, необходимо терпеливо ожидать корректировок и относиться к ним с пониманием.
На этой неделе Государственная дума приняла закон, в котором прописаны нормы интеграции крипторубля в РФ. ЦБ, а также ряд других банков, вскоре приступят к его пилотированию.