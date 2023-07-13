Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.

Цифровой рубль – это новый инструмент, направленный на борьбу с коррупцией. Такого мнения придерживается руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин.

Он считает, что платежи, с применением крипторубля, не удастся скрыть или провести через «черную» бухгалтерию. Государство будет контролировать объем выпущенных финансов.

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Артюхин поделился своим мнением не как казначей, а от лица эксперта. Он утверждает, что полная прозрачность является залогом того, что не будут проводиться «черные» сделки.

Он подчеркнул, что могут возникнуть различные нюансы, которые потребуется своевременно устранить. Цифровой рубль – это инновация. Над ней предстоит ещё основательно поработать. Не следует бояться трудностей, необходимо терпеливо ожидать корректировок и относиться к ним с пониманием.

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На этой неделе Государственная дума приняла закон, в котором прописаны нормы интеграции крипторубля в РФ. ЦБ, а также ряд других банков, вскоре приступят к его пилотированию.