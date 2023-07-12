Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Сейм Польши призвал Украину признать вину за Волынскую резню
Польша ждет от Украины признания вины за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во время Второй мировой войны, получившее название Волынской резни.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Сейм Польши, на восьмидесятую годовщину Волынской резни, решил обратиться к Украине, чтобы та признала свою вину. Заявление об этом опубликовали на портале местного руководства.

реклама

11 июля 43-го года на Волыни случилось кровавое воскресенье. Его называют развязкой тех трагичных событий. Это был чистейший геноцид, который устроили украинские националисты.

Согласно историческим заметкам, войска Украины нанесли атаку по 99 польским населенным пунктам, убивая простых мирных жителей. С 2016 года в стране введен День, когда почитаются жертвы геноцида, устроенного украинскими военными.

Результатом действий стала гибель порядка 100 000 мирных граждан. Ещё стольким же пришлось срочно покидать собственное жильё, чтобы избежать страшной участи.

Сейм хочет почтить память всех погибших. Отдельного признания заслужили украинцы, которые пошли против соотечественников, вставших на преступный путь.

Сейчас между Варшавой и Киевом выстраиваются тесные взаимоотношения. И было бы разумно и справедливо, признай Украина злодеяния тех времен, а также почтив память жертв кровавого воскресенья.

В сейме обозначили, что необходимо реализовать эксгумацию, а останки погибших захоронить надлежащим способом.

Как утверждают местные СМИ, голосование проходило при участии 440 чиновников, входящих в сейм. Решение о принятии документа было единогласным.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Но сейчас эксгумация невозможна. На этой почве разгорелся конфликт ещё в 2017 году, когда в польском городе Грушовичи снесли памятник «Украинской повстанческой армии». Киев готов пойти навстречу после его полной реставрации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #европа #польша #вторая мировая война #волынская резня
Источник: ria.ru
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Уралвагонзавод увеличил производство танков в 3.6 раза
NYT: в администрации США идут тихие дебаты насчет передачи дальнобойных ракет Украине
19FortyFive: российская армия использует смертоносный арсенал дронов для уничтожения ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
40
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
6
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
5
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
8
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
Bloomberg: Из-за дефицита пороха Европа не сможет изготовить обещанное количество снарядов для ВСУ
3
«Лаборатория Касперского, «НАМИ» и «ГЛОНАСС» разрабатывают облачную платформу для обеспечения кибербезопасности автомобилей
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
2
Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
17
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
20
WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев
+
Западные эксперты почему-то уверены, что СВО усилит позиции Китая на рынке вооружений
2
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
1
Владимир Путин лично встретился с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер
+
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
1
Песков: Путин принял Пригожина и 35 командиров ЧВК «Вагнер» в Кремле, встреча длилась 3 часа
+
Эрдоган назвал условие, при котором даст согласие на вступление Швеции в НАТО
3

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
29
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
5
Простой способ скачать любое видео на youtube
19
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
40
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
27
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
14
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
10
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
8
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
2
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
5

Сейчас обсуждают

Сисянбек-Таня-Оглы
13:15
встань на колени перед панами, тебе не привыкать попроси прощения за зверства пиндеровцев, тебя сейм польши просит
Сейм Польши призвал Украину признать вину за Волынскую резню
Victor Konovalov
13:14
ну и что - скрины с TechPowerUp могут быть не объективны - объективно 13900K и 7950X3D примерно равны по скорости и энергопотреблению
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
Псье Миздюкович
13:12
очко твоё должно к могиле готовиться, салоед обоссаный
РБК: военные эксперты назвали переданные Францией Украине ракеты SCALP сложными целями
Vorvort
13:12
На графиках видно что они взяты из обзора 7950Х3D ресурса TechPowerUp.
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
Евгений Васютин
13:11
Вы очень красиво манипулируете. Вы почему-то забыли добавить игры Ubisoft+ Classics около 50 штук... Но и это еще не все. Стоимость PlayStation Plus Premium составляет 120$ против 180 у конкурента и д...
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
Eppius
13:10
милые бранятся только тешатся
WP: американская делегация пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине
Victor Konovalov
13:09
На твоём месте я бы не был так уверен в с неизвестно откуда взятых графиках и прочитал бы вот это 3dnews.ruслэш1078693слэшobzor-core-i913900k
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
Eppius
13:09
Сенсация!
Intel Core i7-14700K превосходит 13700K в раннем многопоточном тесте на 21 %
Псье Миздюкович
13:08
да скорее всего выйдет параша на которой встройку вегу дрочить жалко
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Vorvort
13:01
Интел делает калориферы, за Ryzen угнаться не может. Что ей остаётся? Писать обзоры. )
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем