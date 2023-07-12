Польша ждет от Украины признания вины за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во время Второй мировой войны, получившее название Волынской резни.

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Сейм Польши, на восьмидесятую годовщину Волынской резни, решил обратиться к Украине, чтобы та признала свою вину. Заявление об этом опубликовали на портале местного руководства.

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11 июля 43-го года на Волыни случилось кровавое воскресенье. Его называют развязкой тех трагичных событий. Это был чистейший геноцид, который устроили украинские националисты.

Согласно историческим заметкам, войска Украины нанесли атаку по 99 польским населенным пунктам, убивая простых мирных жителей. С 2016 года в стране введен День, когда почитаются жертвы геноцида, устроенного украинскими военными.

Результатом действий стала гибель порядка 100 000 мирных граждан. Ещё стольким же пришлось срочно покидать собственное жильё, чтобы избежать страшной участи.

Сейм хочет почтить память всех погибших. Отдельного признания заслужили украинцы, которые пошли против соотечественников, вставших на преступный путь.

Сейчас между Варшавой и Киевом выстраиваются тесные взаимоотношения. И было бы разумно и справедливо, признай Украина злодеяния тех времен, а также почтив память жертв кровавого воскресенья.

В сейме обозначили, что необходимо реализовать эксгумацию, а останки погибших захоронить надлежащим способом.

Как утверждают местные СМИ, голосование проходило при участии 440 чиновников, входящих в сейм. Решение о принятии документа было единогласным.

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Но сейчас эксгумация невозможна. На этой почве разгорелся конфликт ещё в 2017 году, когда в польском городе Грушовичи снесли памятник «Украинской повстанческой армии». Киев готов пойти навстречу после его полной реставрации.