Пользователь с ником neurogenerated выложил портативную версию roop-neurogen с русским интерфейсом.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

К одним из наиболее обсуждаемых событий Сети относят появление дипфейка, меняющего лицо на видео с вебкамеры. Пользователь Пикабу смог создать собственную сборку, адаптированную под русский язык.

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Программа работает на целом ряде видеокарт, включая Nvidia и AMD. Процедура запуска крайне простая: потребуется выбрать лицо, на которое будет производиться замена. Далее включаем трансляцию и получаем вывод видео.

Пользователь Пикабу немного «пошаманил» над сборкой, доработав её. Из нововведений он внес перевод на русский язык, изменил некоторые составляющие кода, сделав программу более производительной, а также уменьшил разрешение видеопотока, чтобы пользователи со слабыми устройствами могли использовать дипфейк.

По итогу вышло две версии. Первая – стандартная, имеет упрощенную процедуру установки. Вторая – портативная, здесь не требуется что-либо устанавливать. Запуск осуществляется буквально двумя кликами мышки.

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Ссылка на пост: ПИКАБУ

Скачать обычную версию можно на Github

Портативную версию можно скачать: ЯндексДиск