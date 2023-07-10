К одним из наиболее обсуждаемых событий Сети относят появление дипфейка, меняющего лицо на видео с вебкамеры. Пользователь Пикабу смог создать собственную сборку, адаптированную под русский язык.
реклама
Программа работает на целом ряде видеокарт, включая Nvidia и AMD. Процедура запуска крайне простая: потребуется выбрать лицо, на которое будет производиться замена. Далее включаем трансляцию и получаем вывод видео.
Пользователь Пикабу немного «пошаманил» над сборкой, доработав её. Из нововведений он внес перевод на русский язык, изменил некоторые составляющие кода, сделав программу более производительной, а также уменьшил разрешение видеопотока, чтобы пользователи со слабыми устройствами могли использовать дипфейк.
По итогу вышло две версии. Первая – стандартная, имеет упрощенную процедуру установки. Вторая – портативная, здесь не требуется что-либо устанавливать. Запуск осуществляется буквально двумя кликами мышки.
Ссылка на пост: ПИКАБУ
Скачать обычную версию можно на Github
Портативную версию можно скачать: ЯндексДиск