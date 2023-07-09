Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция нарушила договоренности, вернув Украине командиров «Азова». Об этом он рассказал в СМИ.
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Представитель Кремля указал, что договоренность была нарушена одновременно двумя государствами. Киев и Анкара пошли против своих слов, организовав возвращение командиров «Азова» «домой».
В изначальном договоре указывалось, что обозначенный перечень лиц должны пребывать в Турции до момента, пока не завершится конфликт. России не рассказали о том, что бойцы данного подразделения будут переданы Киеву. Чиновник считает, что Турция вынуждено пошла на такой шаг, ведь ВСУ терпят поражение вдоль линии фронта.
Песков подчеркнул, что командиры «Азова» не смогут повлиять на ход конфликта, но факт их передачи ставит под сомнения честность слов Анкары и Киева. В то же время чиновник утверждает, что Турция поступила так ввиду огромного давления со стороны альянса, ведь совсем скоро состоится саммит НАТО.
Пусть в Кремле с пониманием относятся к действиям турецкого лидера Эрдогана, но в самой ситуации приятного мало. Остается ожидать, какие дальнейшие действия предпримет Анкара, а также какой политики в отношении РФ будет придерживаться.