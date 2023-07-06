Источник в Минобороны России заявил РИА Новости, что целью удара российских войск по резервам ВСУ, совершенного 6 июля, стали западная бронетехника и военнослужащие на территории военной академии во Львове.

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ВС РФ ударили по львовским казармам, где располагалось порядка 800 бойцов ВСУ и некоторые иностранные наемники. Также была уничтожена военная техника. Об этом СМИ узнали от представителей МО РФ.

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Согласно сведениям от официального источника, удар целенаправленно наносился по стратегическим резервам Украины. Цель – зарубежные боевые машины, а также бойцы, располагавшиеся на территории Львова.

Удар был нанесен строго по дислокации противника. Российская армия попала строго в западную бронетехнику. Не исключено, что среди боевых машин могли затесаться танки Challenger, поставляемые Великобританией.

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Перед этим в МО РФ сообщили, что в ночь на 6 июля был нанесен ракетный удар по различным дислокациям украинских войск. Цель полностью выполнена. Противник несет значительные потери как в виде личного штата, так и боевых машин. Стратегические резервы Киева значительно сократились.