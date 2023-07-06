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Подборка из шести фильмов про виртуальную реальность

В этой статье вы узнаете о шести фильмах, где главные герои исследуют возможности виртуальных миров.
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Виртуальная реальность – это трехмерная компьютерная среда, в которой человек выступает центральным персонажем. Если в реальной жизни мы можем погрузиться в виртуальный мир с помощью очков и прочих атрибутов, то в фильмах данной тематики все намного интереснее. Герои фильмов про виртуальную реальность путешествуют между двумя мирами, совершают действия, и показывают нам то, чего мы и не могли представить.

    Матрица

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    Хакер по имени Нео исследует виртуальную реальность. В обычной жизни его зовут Томас Андерсон, он работает в крупной компании программистом. Его жизнь круто меняется, когда он получает странное сообщение на свой компьютер. Нео убегает от агентов, проходит обучение у Морфеуса, и в конце концов, влюбляется. Фильм уникален тем, что в нем поднимаются вопросы, о которых бы никто не задумался в повседневной жизни.

    Первому игроку приготовиться

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    Сюжет фильма происходит в близком к нам 2045 году. В мире царит хаос, люди едва выживают на планете Земля. Тогда они находят выход и погружаются в игру OASIS, предлагающую им виртуальную реальность. Азарт к игре подскакивает, как только выясняется, что создатель игры оставил завещание. Задумка такова, что завещание достанется лучшему игроку. Только вот состязания проходят в самой виртуальной реальности…

    Матрица. Перезагрузка

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    Продолжение первого фильма, в котором Нео, Тринити, и Морфеус, продолжают бороться за свободу людей. Они руководят армией людей, изучают матрицу на более глубинном уровне, и восстают вместе против машин. Кроме превосходного оружия, в арсенале прекрасной тройки гениальные навыки. И самое главное – человечество спасает Нео, тот самый избранный, о котором гласило пророчество.

    Тринадцатый этаж

    Картина повествует о том, что не всегда новые открытия полезны для человечества. Молодой ученый Даглас Холл совместно со своим боссом создает искусственный интеллект, погружающий в мир Лос-Анджелеса 1937 года. Но радость открытия омрачается страшным событием – босс Дагласа погибает при таинственных обстоятельствах. Ученый начинает расследовать убийство, и встречает свою любовь неожиданно для самого себя.

    Главный герой

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    Американский комедийный боевик, повествующий о жизни банковского работника. Мужчина живет прекрасной жизнью, у него влиятельные друзья. В один из дней главный герой обнаруживает, что вся его жизнь – онлайн-игра, а вокруг лишь декорации. Но хуже всего, что он в ней второстепенный персонаж. Создатель игры пытается удалить персонажей из игры, а Парень, он же банкир, старается их от этого спасти.

    Матрица. Революция

    Как вы уже догадались, фильм является продолжением второй части «Матрица. Перезарузка». Армия машин все еще продолжает делать все, чтобы уничтожить Зион. Агент Смит заполнил Матрицу своими копиями. Заключительная часть трилогии повествует о долгожданной битве людей с машинами. Нео, наконец, добирается до Города Машин, и доказывает всем, что он действительно избранный.

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    Надеемся, наша подборка была для вас полезной. Насколько бы не была привлекательна виртуальная реальность, реальная жизнь всегда насыщенней и круче. И тем не менее, очень интересно наблюдать за фильмами, раскрывающими эту сторону. Вымышленные декорации, роботы, искусственный интеллект – все это очень увлекательно и необычно.

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    виртуальная реальность фильмы фантастика научная фантастика подборка фильмов
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