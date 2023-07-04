Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Америка и Китай целенаправленно действуют против Европы, которой приходится отстаивать собственные позиции в промышленном секторе.
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Он отметил, что у ЕС имеется два серьезных конкурента – это США и КНР. Государства видят происходящее, но не спешат улучшать ситуацию. Страны действуют против Европы, а также противостоят друг другу.
Хабек указал, что конкуренция государств показана даже в выстраивании личных производственных процессов. Он уточнил, что всё станет «зеленым», но будет ли подобное в Германии? Это уже спорный вопрос.
Хабек с сожалением признал, что нынешняя ФРГ неспособна быть самостоятельной. К примеру, государство находится в прямой зависимости от российского газа, поставки которого прекратились. Совсем недавно в КНР ввели ограничение на экспорт германия и галлия. Если аналогичная ситуация будет и с литием, проблема приобретет совершенно иные масштабы.
Вице-канцлер считает, что Германии следовало ещё в прошлом усвоить урок суверенитета продукции, означающей экономическую и энергетическую безопасность. Сейчас уже поздно жалеть об этом, остается существовать в нынешних условиях и противостоять последствиям.