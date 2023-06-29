Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими.

Сергей Гармонин, занимающий пост посла РФ в Швейцарии, заявил, что сближение Берна и НАТО поставит под угрозу дальнейшие взаимоотношения с Москвой. Стоит отметить, что оба государства всегда хорошо ладили.

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Гармонин подметил, что РФ всегда лояльно относилась к дружественному государству. Более того, Москва еще в 19 веке помогала со становлением суверенитета страны, гарантируя её нейтралитет.

В нынешних реалиях не последовало изменений в отношении союзного государства. Граждане Швейцарии могут быть спокойны на предмет того, что Россия не представляет для них угрозы. Но, как подчеркнул посол, сближение с НАТО является неверным решением со стороны государства. Высок шанс того, что будущие отношения Москвы и Берна сложатся не лучшим образом.

Российский посол отметил высочайшую степень профессионализма швейцарских коллег. Он указал, что дипломаты обеих стран сохранили дружественные взаимоотношения и налаженные контакты.

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Швейцария длительное время сохраняла нейтралитет, но выступила против России в 11-м пакете санкций. В Берне не вводили жестких ограничений. Озвучили лишь лиц, попавших в санкционные перечни.