Только недавно отшумевшая игра Atomic Heart уже вскоре получит первое дополнение. Название DLC – «Инстинкт Истребление». Выход состоится уже 2 августа.
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DLC откроет целую череду обновлений, которые войдут в Atomic Pass. Разработчики уже успели «выкатить» трейлер, где продемонстрировали новых противников, оружие, местность и многое другое.
Сюжет рассказывает про жизнь в мире после того, как подошли к концу события основной игры. Геймеры смогут пройтись по комплексу Менделеева, где им поведают про Элеонору.
Майор П-3 же, по стечению неудачных обстоятельств, вновь побывает на Предприятии №3826. Здесь ему предстоит встретиться с врагами, способными менять форму. Расправиться с противниками помогут новое оружие, а также способность, которая появится только в DLC. В чат войдут манипуляции со временем, поэтому скучно не будет.
Уже сегодня в основном проекте добавили режим «Новая игра+». Ожидается, что вскоре игра вернется в тренды, ведь геймеры проявили к трейлеру немалый интерес.