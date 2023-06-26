Первое дополнение для нашумевшей Atomic Heart получило название, трейлер и точную дату выхода — 2 августа. "Инстинкт Истребления", своим выходом, открывает серию DLC, входящих в Atomic Pass.

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Только недавно отшумевшая игра Atomic Heart уже вскоре получит первое дополнение. Название DLC – «Инстинкт Истребление». Выход состоится уже 2 августа.

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DLC откроет целую череду обновлений, которые войдут в Atomic Pass. Разработчики уже успели «выкатить» трейлер, где продемонстрировали новых противников, оружие, местность и многое другое.

Сюжет рассказывает про жизнь в мире после того, как подошли к концу события основной игры. Геймеры смогут пройтись по комплексу Менделеева, где им поведают про Элеонору.

Майор П-3 же, по стечению неудачных обстоятельств, вновь побывает на Предприятии №3826. Здесь ему предстоит встретиться с врагами, способными менять форму. Расправиться с противниками помогут новое оружие, а также способность, которая появится только в DLC. В чат войдут манипуляции со временем, поэтому скучно не будет.





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Уже сегодня в основном проекте добавили режим «Новая игра+». Ожидается, что вскоре игра вернется в тренды, ведь геймеры проявили к трейлеру немалый интерес.