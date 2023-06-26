Россия не запрашивала помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Россия не делала запрос помощи у ОДКБ на фоне событий, развернувшихся вокруг деятельности ЧВК «Вагнер». Подробности стали известны от представителя МИД Казахстана Айбека Смардиярова.

реклама

Он рассказал, что со стороны РФ не поступало соответствующего вопроса. Страны, участвующие в соглашении, не «лезут» в подобные вопросы, ведь они затрагивают лишь внутренние дела государства.

Предварительно стало известно о состоявшемся разговоре президентов РФ и Казахстана. Последний был крайне категоричен, практически отказав в помощи, сославшись на то, что это проблема России, не затрагивающая государства, входящие в ОДКБ. Поддержать порядок удастся при условии соблюдения конституционного порядка и возобладания закона над беспорядком.

Позже произошел телефонный разговор с руководством стран, входящим в ОДКБ. В ситуацию «вник» только президент РБ Александр Лукашенко. Заручившись согласием Владимира Путина, он взял на себя инициативу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер».

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Помощь ОДКБ была уже излишней. Ресурсов в распоряжении России было предостаточно. Ситуация предрасполагала к решительным действиям и верным решениям, обеспечивающим подавление мятежа в «зародыше».