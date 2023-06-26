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МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в подавлении мятежа
Россия не запрашивала помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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Россия не делала запрос помощи у ОДКБ на фоне событий, развернувшихся вокруг деятельности ЧВК «Вагнер». Подробности стали известны от представителя МИД Казахстана Айбека Смардиярова.

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Он рассказал, что со стороны РФ не поступало соответствующего вопроса. Страны, участвующие в соглашении, не «лезут» в подобные вопросы, ведь они затрагивают лишь внутренние дела государства.

Предварительно стало известно о состоявшемся разговоре президентов РФ и Казахстана. Последний был крайне категоричен, практически отказав в помощи, сославшись на то, что это проблема России, не затрагивающая государства, входящие в ОДКБ. Поддержать порядок удастся при условии соблюдения конституционного порядка и возобладания закона над беспорядком.

Позже произошел телефонный разговор с руководством стран, входящим в ОДКБ. В ситуацию «вник» только президент РБ Александр Лукашенко. Заручившись согласием Владимира Путина, он взял на себя инициативу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер».

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Помощь ОДКБ была уже излишней. Ресурсов в распоряжении России было предостаточно. Ситуация предрасполагала к решительным действиям и верным решениям, обеспечивающим подавление мятежа в «зародыше».

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Источник: rbc.ru
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