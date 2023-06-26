Американский посол Линн Трейси заявила о том, что США не связаны с попыткой мятежа Евгения Пригожина. Она рассказала, что связывалась с российскими представителями и передавала сигналы, но они не обладали ни секретным, ни враждебным характером.
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Как уточняет дипломат, переданные сигналы касались того факта, что Америка не имеет отношения к деятельности Пригожина. Она выражала надежду, что в связи с последними событиями никто не пострадает.
За событиями в России внимательно наблюдали во многих государствах мира, но Джо Байден даже не пытался связаться с Владимиром Путиным, так как в Америке инцидент назвали внутренним делом. Американские политики не хотели спекулировать на этом аспекте и привлекать к себе излишнее внимание со стороны общества. Российским коллегам звонили из Американской администрации. Чиновники посчитали важным удостовериться в том, что граждане Америки, которые в данный момент находятся в РФ, в безопасности.