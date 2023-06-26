Минобороны РФ докладывает о групповом ударе по складам ВСУ. Ночью российские военнослужащие нанесли удары по складам с боевыми припасами Украины, каждая поставленная цель была достигнута.
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Во время операции были уничтожены боевые припасы ВСУ, в том числе и то, что было передано Украине в качестве поддержки странами Запада. Вооруженные силы России использовали оружие большой дальности. Также в Минобороны сообщают о том, что украинские военнослужащие, несмотря ни на что, продолжают наступательную атаку в 3 направлениях в надежде одержать победу. Противник по-прежнему не имеет успеха на линии фронта, да, и по мнению экспертов, вряд ли у Украины получится изменить ситуацию.
На донецком направлении, неподалеку от поселка Спорное, российские военнослужащие отразили 2 атаки, которые осуществлялись силами украинских военных. Потери ВСУ продолжают расти. В этот раз они составили около 200 человек, была выведена из строя техника в размере 10 единиц, в том числе и самоходные артиллерийские установки Paladin. Известно, что их передала Украине Америка в знак поддержки государству. Также в течение суток ВС РФ уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов Украины.