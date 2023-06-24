Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опубликовал в Telegram-сообществе «MIT — Мы ИТ» обращение, в котором призвал коллег позвонить родным и близким.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Министр цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступил с официальным обращением к населению страны. Он призывает всех связаться с родными и близкими, чтобы поддержать друг друга в это непростое время.

реклама

Шадаев понимает, что в связи со сложившейся ситуацией не переживать невозможно. Наступила пора звонить и поддерживать родственников, друзей и знакомых. В настоящее время, на его взгляд, народу требуется единство.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В столице ЮФО активисты «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа. Ситуация остается тяжелой: по городу передвигаются вооруженные люди, установлены блокпосты. Это можно связать с заявлением Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли удары по лагерям «Вагнера». Минобороны РФ назвало подобные слова провокацией, это ложь. Чтобы предотвратить теракты, в Москве, Подмосковье и Воронежской области был объявлен режим контртеррористической операции.