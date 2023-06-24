Министр цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступил с официальным обращением к населению страны. Он призывает всех связаться с родными и близкими, чтобы поддержать друг друга в это непростое время.
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Шадаев понимает, что в связи со сложившейся ситуацией не переживать невозможно. Наступила пора звонить и поддерживать родственников, друзей и знакомых. В настоящее время, на его взгляд, народу требуется единство.
В столице ЮФО активисты «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа. Ситуация остается тяжелой: по городу передвигаются вооруженные люди, установлены блокпосты. Это можно связать с заявлением Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли удары по лагерям «Вагнера». Минобороны РФ назвало подобные слова провокацией, это ложь. Чтобы предотвратить теракты, в Москве, Подмосковье и Воронежской области был объявлен режим контртеррористической операции.