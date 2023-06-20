Вышел анонс на новый телефон с камерой на 100 Мп. Honor 90 Lite с чипом Dimensity 6020 можно купить за 300 евро. Пока телефоны можно приобрести в КНР, но с 6 июля новинки будут доступны для продажи в другие страны.
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Это третья модель серии Honor 90 Lite. Пользователи ценят новинку за стильный дизайн, доступность и функциональность. Нравится легкий корпус, частота обновления 90 ГЦ, что позволяет смартфону быстро отвечать на все поступившие запросы. Телефон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с поддержкой Full HD+
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Камера установлена не самая мощная, но с ее помощью можно получить четкие изображения. Вести блог или делать селфи можно на 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Другая камера расположена на задней части телефона, она проектировалась на базе 100-мегапиксельного сенсора. Есть функция макросъемки. Смартфон оснащен восьмиядерным микропроцессором, мощной батареей 4500 мА•ч. Сканер отпечатков пальцев располагается сбоку.