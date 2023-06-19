Активисты, представляющую киберпреступную банду BlackCat, выдвинули ряд публичных требований к Reddit. Они просят отменить повышение цен на API и перевести на указанный счет 4,5 миллиона долларов. Если эти 2 условия не будут выполнены в ближайшее время, хакеры угрожают опубликовать в свободном доступе 80 Гбайт конфиденциальной информации, что повлечет за собой массу негативных последствий.
реклама
Хакеры завладели доступом к внутренней инфраструктуре Reddit и базе конфиденциальных данных. Они считают, что это поможет им быстро получить желаемое, ведь в противном случае, по их словам, информация, не предназначенная для широкой аудитории, будет опубликована в свободном доступе.
Представители Reddit считают, что поступившие угрозы вполне реальны, так как злоумышленники действительно получили доступ к закрытой информации. В Reddit пока не комментируют свои планы. Также непонятно, о какой именно конфиденциальной информации в данном случае идет речь. Хакеры утверждают, что дважды пытались связаться с Reddit, но обе попытки не увенчались успехом. Это им не понравилось, теперь они просят 4,5 миллиона долларов и отмену повышения использования API Reddit.