Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его речи являются «пламенными», а также важными для всех партнеров и союзников. Но швейцарская народная партия (SVP) придерживается другого мнения. Представители партии попросту бойкотировали его выступление, прошедшее 15 июня.
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Со стороны SVP практически не было представителей. Лидер группы Томас Эши пытался не допустить выступления украинского президента, сославшись на регламент. Он считает, что Зеленский нарушает установившийся баланс, склоняя своими речами парламент к принятию требуемых ему решений. Об этом было сообщено зарубежными СМИ.
Позицию разделяет и другой представитель SVP Франц Грютер. Он считает, что на трибуну нельзя выходить лидерам государств, иначе это станет кончиной Федерального совета.
В своей речи Зеленский особенно обращал внимание на санкции, введенные в отношении России. Также он выразил благодарность зарубежным государствам за все пакеты ограничений. Украинский лидер просит Швейцарию принять участие в организации «международного мирного саммита».
Сейчас в Швейцарии все сильнее заметно негативное отношение к Украине. Нынешняя политика руководителей страны, с точки зрения представителей различных партий, разрушает то, что закладывалось на протяжении длительного времени, а безопасность Европы и вовсе висит на волоске.