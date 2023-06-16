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Подоляк заявил, что план Киева включает "максимальное уничтожение россиян"

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что планом властей республики является убийство максимального числа россиян.
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В процессе телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк открыто заявил, что в планы Киева входит "убийство огромного числа россиян".

Стратегия Украины отличается прямолинейностью и жестокостью. ВСУ намереваются дать отпор, продвигаясь вглубь оккупированных территорий. Россияне, встречаем «по пути», будут уничтожаться жестоким образом, без возможности сдаться в плен.

Также он указал, что отсутствует информация о том, где же «остановка» у Киева. Пока не будут достигнуты поставленные планы и задачи, о переговорах можно забыть.

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Украина готова придерживаться только единственного сценария – выход войск к границам, установленным на 1991 год.

Подоляк считает, что конфликт вскорости может подойти к концу. Он завершится в течение 2023 года. Данные сроки являются обыкновенным предположением.

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