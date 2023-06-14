Prince Of Persia The Lost Crown выйдет зимой 2024 года. Новый проект вселенной Принца Персии отличается от других игр серии. Это не перезагрузка, а приквел Sands Of Time.
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Директор The Lost Crown Мунир Ради гордится тем, что разработчики смогли найти решение, чтобы выразить уважение наследию и заявить о том, что команда еще может удивить игроков. Команда разработчиков называет новинку новой главой в истории. Игру можно назвать приквелом, так как в ней используются элементы из предыдущей игры. За счет этого эффекта для геймеров игра может показаться знакомой и в то же время непредсказуемой.
Игроки смогут примерить на себя образ Саргона, парня с дредами, отважного Принца. Персонаж не действует в одиночку, он состоит в группе Immortals. Его суперспособность заключается в управлении временем.
Действия приключенческой игры разворачиваются в неизведанном мире. Первые игры серии были приурочены к Золотому веку ислама, потому что создатель Принца Персии Джордан Мехнер хотел показать геймерам грань сказок «Тысячи и одной ночи». В этот раз разработчики хотят продемонстрировать аудитории, насколько многогранна вселенная Принца Персии.
Мунир Ради отметил, что искал вдохновение из японского аниме, чтобы создать визуальный стиль игры. Неоспоримым достоинством нового проекта можно назвать появление функции, которая помогает устранить бессмысленные возвраты. Сражения будут зрелищными: геймеров ждут живописные локации, интересные загадки, миссии и достойные враги.