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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Prince Of Persia The Lost Crown — это не перезагрузка, игру можно назвать приквелом Sands Of Time
Новая часть Принца Персии будет использовать некоторые элементы из прошлых игр, но сможет удивить игроков.
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Prince Of Persia The Lost Crown выйдет зимой 2024 года. Новый проект вселенной Принца Персии отличается от других игр серии. Это не перезагрузка, а приквел Sands Of Time.

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Директор The Lost Crown Мунир Ради гордится тем, что разработчики смогли найти решение, чтобы выразить уважение наследию и заявить о том, что команда еще может удивить игроков. Команда разработчиков называет новинку новой главой в истории. Игру можно назвать приквелом, так как в ней используются элементы из предыдущей игры. За счет этого эффекта для геймеров игра может показаться знакомой и в то же время непредсказуемой.

Игроки смогут примерить на себя образ Саргона, парня с дредами, отважного Принца. Персонаж не действует в одиночку, он состоит в группе Immortals. Его суперспособность заключается в управлении временем.

Действия приключенческой игры разворачиваются в неизведанном мире. Первые игры серии были приурочены к Золотому веку ислама, потому что создатель Принца Персии Джордан Мехнер хотел показать геймерам грань сказок «Тысячи и одной ночи». В этот раз разработчики хотят продемонстрировать аудитории, насколько многогранна вселенная Принца Персии.

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Мунир Ради отметил, что искал вдохновение из японского аниме, чтобы создать визуальный стиль игры. Неоспоримым достоинством нового проекта можно назвать появление функции, которая помогает устранить бессмысленные возвраты. Сражения будут зрелищными: геймеров ждут живописные локации, интересные загадки, миссии и достойные враги.

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#игры #prince of persia the sands of time #prince of persia #принц персии
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