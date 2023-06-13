Понедельник, 12 июня, стал судьбоносным для компании Ford, сделавшей весьма громкое заявление. Корпорация запускает новый завод, названный Кельнский центр электромобилей. Его особенно заключается в том, что не будет никаких выбросов углерода. Завод займется разработкой и производством инновационных электромобилей, включая электрический Explorer.
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Генеральный менеджер компании Мартин Сандер рассказал, что запуск этого завода – это важный шаг для всей корпорации. Теперь началась новая эра, соответствующая современным тенденциям. Менеджер указывает на то, что компании пришлось переосмыслить саму концепцию выпуска автомобилей. Завод будет использовать только инновационные технологии, чтобы создавать автомобили, соответствующие требованиям их будущих владельцев.
Сборочный завод Ford в Кёльне основали ещё 93 года назад. За это время он успел выпустить около 18 млн единиц техники. Новый завод, являющийся углеродно-нейтральным, будет иметь не меньшее значение для компании.
Первые слухи о том, что корпорация планирует преображение предприятия, пошли ещё в 2021 году. В рамках изменений предполагается сворачивание выпуска Ford Fiesta, чтобы было место для электрического автомобиля.
Преобразование завода обошлось компании в кругленькую сумму. Размер инвестиции составил $2 млрд. Результатом стала интеграция технологий и оборудования, позволяющих производить машины будущего – электромобили.
Прототипом, а также первой моделью серии, должен стать электрический Explorer. Его разрабатывают на основе платформы Volkswagen MEB. В компании заявляют, что внедорожник объединит в себе усилия немецких инженеров и яркий американский стиль.
Стоимость новинки составит около 50 000 долларов. Электромобиль презентовали ещё в марте, сумев заинтересовать немало водителей. Будет ли сопровождать идею успех – покажет время. Все зависит от реализации проекта.