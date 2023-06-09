Украинские власти не публикуют данные о потерях ВСУ во время контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Начавшееся контрнаступление ВСУ – одна из «горячих» новостей нескольких прошедших дней. Бои ведутся не только в реальности, но и в информационном пространстве.

реклама

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о причинах того, почему от населения скрывается информация о потерях в ходе контратаки. Она указывает на то, что баталии в интернете и СМИ проходят по определенным правилам и тактикам.

Маляр заявила, что обнародование потерь позволяет российской армии оценить нынешнюю боеспособность ВСУ, а также составить прогнозы.

Украинская сторона всегда славилась тем, что занижала реальные цифры, так ещё и частенько приписывала несуществующие заслуги и достижения. Интернет буквально полнится фейками, а рядовой обыватель с трудом отличит пропаганду от реальных данных.

Совсем недавно о потерях ВСУ заговорили и в Белом доме. Джон Кирби, являющийся его представителем, указал, что потери «ожидаемые». Запад в курсе, что украинская сторона буквально приносит в жертву своих солдат, пытаясь прорваться на различных направлениях, укрепленных российской армией.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Зеленский же ожидает помощи в ближайшее время. Её предоставит не только Вашингтон, но и другие зарубежные страны.