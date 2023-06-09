Начавшееся контрнаступление ВСУ – одна из «горячих» новостей нескольких прошедших дней. Бои ведутся не только в реальности, но и в информационном пространстве.
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о причинах того, почему от населения скрывается информация о потерях в ходе контратаки. Она указывает на то, что баталии в интернете и СМИ проходят по определенным правилам и тактикам.
Маляр заявила, что обнародование потерь позволяет российской армии оценить нынешнюю боеспособность ВСУ, а также составить прогнозы.
Украинская сторона всегда славилась тем, что занижала реальные цифры, так ещё и частенько приписывала несуществующие заслуги и достижения. Интернет буквально полнится фейками, а рядовой обыватель с трудом отличит пропаганду от реальных данных.
Совсем недавно о потерях ВСУ заговорили и в Белом доме. Джон Кирби, являющийся его представителем, указал, что потери «ожидаемые». Запад в курсе, что украинская сторона буквально приносит в жертву своих солдат, пытаясь прорваться на различных направлениях, укрепленных российской армией.
Зеленский же ожидает помощи в ближайшее время. Её предоставит не только Вашингтон, но и другие зарубежные страны.