Санкции стали тяжелым испытанием для торговой сферы РФ. Многие страны прекратили сотрудничество, опасаясь попасть в «черные списки» зарубежных государств. Но Казахстан, несмотря на имеющиеся риски, продолжает торговлю. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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С его слов, оборот продукции между РФ и Казахстаном становится все интенсивнее, и это в санкционных условиях. После подсчета итогов 2022 года стало известно, что он составил 2 трлн рублей. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подтвердил информацию, сообщив о росте показателя на 6%.
В ходе встречи двух представителей разных государств состоялся конструктивный диалог. Мишустин считает, что нужно ускоренно создавать производственные цепочки в промышленности и других сферах, тем самым увеличивая оборот ещё больше.
Уже в начале второго квартала оборот составил 4 трлн тенге. Показатели побили предыдущий рекорд на 9%. Если так и продолжится, к концу года удастся установить новую планку, через которую будет уже сложно перешагнуть.
Мишустин добавил, что нынешнее положение дел является прочной основой для того, чтобы товарооборот продолжал расти.
Смаилов же заверил российского представителя в том, что надеется на продолжение сотрудничества, а также на то, что оно станет ещё выгоднее. Он подчеркнул, что РФ и Казахстан активно вкладывают друг в друга финансы, получая соразмерную выгоду.
Россия инвестировала в другое государства около $20 млрд. Это число «накопилось» за 17 лет. Казахстан же, со своей стороны, вложил около $6 млрд. Это достаточно значимая сумма для государства.
Минфин США не замедлил отреагировать на действия Казахстана. Он добавил государство в перечень стран, идущих против введенных санкций. В ЕС уточнили, что следующий пакет ограничений затронет около 90 компаний, расположенных в различных частях мира.