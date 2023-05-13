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Наркоз ранних эпох - какие средства использовали врачи в прошлом для обезболивания во время операции

Сегодня наркоз перед операцией является стандартной процедурой и навряд ли сможет кого-нибудь напугать, но так было далеко не всегда. Современный способ обезболивания открыли лишь в прошлом столетии, до этого врачи прибегали к пугающим, вредящим и очень странным методам о которых вы узнаете в этой статье.
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Сегодня наркоз не является чем-то удивительным. Его делают даже при переломе руки, чтобы пациент не испытывал мучительную боль. Но наркоз – это открытие современности.

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Источник https://mavink.com/post/93A9343C2A3E36CE5E1984DAECB37322CAAMA63C28

Люди древности использовали всевозможные средства, предназначенные для обезболивания.

Как вылечить пациента, не убив его

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Если рассматривать ранние эпохи, то там наркоз представлял собой весьма опасное средство. В Древней Греции использовали корень мандрагоры. Бесспорно, он снимал боль, ведь мертвецы её не чувствуют. Растение крайне ядовитое, его употребление сопряжено с огромным риском.

Источник https://pro-dachnikov.com/rastenija/50517-mandragora-107-foto.html

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Также греки изобрели иное обезболивающее – «сонную губку». Способ менее опасный, но риск присутствовал. Бралась обыкновенная морская губка, смачиваемая маслами и соком, имеющим одурманивающих эффект. После её поджигали. Пациент, надышавшись паров, «отключался».

Египтяне буквально «травили» больных ядовитой цикутой. А вот китайцы были лояльны к своим пациентам. Азиаты использовали марихуану, получаемую из конопли. Наркотик вводил больного в состояние эйфории, а также обезболивал проблемное место.

Первенство по древнему наркозу заняли индусы. Большое количество произраставшей коки – это настоящее спасение для больных. У кокаина весьма сильные обезболивающие свойства. Листья растения пережевывали, а после прикладывали к ранам.

Источник https://twitter.com/AndBeyond_N/status/1469694816997019653

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В древние времена медицина была на низком уровне развития. Даже в Средние века не отыскалось метода, позволяющего обезболить рану или травму, при этом сохранив пациента в целости и сохранности. Методы того времени были весьма «хардкорными».

К примеру, больного колотили по голове, чтобы он «отключился». Удар был сильным, способным проломить череп, или оставить человека инвалидом.

Другой метод, кровопускание, также граничил с убийством. Перед предстоящим хирургическим вмешательством пациенту надрезали вены, а после ждали потери сознания.

Способ отличался повышенной летальностью. Во-первых, не всегда удавалось своевременно остановить кровь, во-вторых, повышался риск занесения инфекции в рану. Получается, что у врачей того времени была непростая задача – спасти пациента так, чтобы не убить его.

Появление современных методов наркоза

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Медицина, пусть медленно, но развивалась. Уже в 19 столетии для обезболивания использовали «веселящий газ», ещё известный как оксид азота. Доктора не сразу обнаружили его уникальные свойства. Первыми, кто применил данный газ, были циркачи.

Источник https://sobesednik.net/162333-oblast-ispolzovanija-i-jeffektivnost-veseljaschego-gaza.html

Занятный прецедент произошел в 1844-м году. Колтон, бывший известным фокусником, вызвал на цирковую арену добровольца, которого и накачал оксидом азота. Тот веселился от души, да так, что аж ногу себе сломал, но не почувствовал боли. Это подметил один из зрителей – стоматолог, после выкупивший рецепт газа у циркачей. Так началось применение оксида азота в медицине. Со временем исследователи разработали эфир, имеющий больше пользы, но меньше вреда. За основу был взят «веселящий газ».

Медицинский эфир был хорош всем, за исключением одного – полного «отключения» человека. Тогда врачи вновь прибегли к устаревшему методу – листьям коки.

Источник https://ppt-online.org/1205523

В 1879  российский врач, обнаружил, что введение слабого раствора кокаина под кожу позволяет сделать небольшую область нечувствительной. Вскоре это подтвердили на практике.

Кокаин применялся пару десятков лет, пока не обнаружили его вред. Проблема анестезии была решена только в прошлом столетии, когда состоялось открытие новокаина, лидокаина и прочих средств, используемых в современности.

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история медицина кокаин история медицины наркоз средние века
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