США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, заявила в четверг директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Ядерный конфликт – страшнейшая катастрофа нашего времени, которая будет иметь колоссальные последствия для экологии, инфраструктуры, а также людей, проживающих вблизи эпицентра событий. США дали свою оценку того, случится ли применение самого опасного оружия на планете.

реклама

Специалисты считают, что Россия не будет использовать на Украине ядерное оружие. Но риск его применения сохранится вплоть до полного завершения конфликта.

Ещё осенью 2022 года Владимир Путин, в ходе своего обращения к гражданам, указал на то, что европейские страны пересекли все возможные рубежи. Их антироссийская политика достигла своего апогея. В сторону РФ постоянно льются угрозы, дошедшие до открытого ядерного шантажа.

Путин же указал Западу на то, что нынешнее вооружение России, в отдельных элементах, превосходит зарубежное. Если Европа продолжит свой ядерный шантаж, не исключено, что ситуация может сложиться строго противоположным образом.

Есть лишь несколько случаев, когда Россия применит ядерное оружие. Первая ситуация – это прямая агрессия против страны или её союзников, подразумевающая использование противником оружие массового уничтожения. Второй сценарий – наличие угрозы, но с применением стандартного вооружения, когда есть риск прекращения существования самого государства.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Изложенные ситуации – большие крайности, и руководство России предпримет все меры, чтобы не допустить использование ядерного оружия.