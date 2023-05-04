Ядерный конфликт – страшнейшая катастрофа нашего времени, которая будет иметь колоссальные последствия для экологии, инфраструктуры, а также людей, проживающих вблизи эпицентра событий. США дали свою оценку того, случится ли применение самого опасного оружия на планете.
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Специалисты считают, что Россия не будет использовать на Украине ядерное оружие. Но риск его применения сохранится вплоть до полного завершения конфликта.
Ещё осенью 2022 года Владимир Путин, в ходе своего обращения к гражданам, указал на то, что европейские страны пересекли все возможные рубежи. Их антироссийская политика достигла своего апогея. В сторону РФ постоянно льются угрозы, дошедшие до открытого ядерного шантажа.
Путин же указал Западу на то, что нынешнее вооружение России, в отдельных элементах, превосходит зарубежное. Если Европа продолжит свой ядерный шантаж, не исключено, что ситуация может сложиться строго противоположным образом.
Есть лишь несколько случаев, когда Россия применит ядерное оружие. Первая ситуация – это прямая агрессия против страны или её союзников, подразумевающая использование противником оружие массового уничтожения. Второй сценарий – наличие угрозы, но с применением стандартного вооружения, когда есть риск прекращения существования самого государства.
Изложенные ситуации – большие крайности, и руководство России предпримет все меры, чтобы не допустить использование ядерного оружия.