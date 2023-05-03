Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала Military Watch Magazine.

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ВСУ со всех «утюгов» сообщало о своих планах начать контрнаступление. Украинская сторона была так уверена в том, что ей позволят нанести удар, что и вовсе расслабилась, не ожидая упреждающих мер со стороны российской армии.

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Серия мощных ракетных ударов ВС РФ была нацелена на уничтожение большей части боеприпасов, имеющихся в распоряжении Украины. Потеря драгоценных ресурсов поумерила пыл, а также значительно снизила вероятность успешности контрудара.

Эксперты дали комментарии в зарубежные СМИ. Они считают, что нынешние действия российской армии подрывают не только успех будущего наступления со стороны Украины, но и боевой дух солдат, так как ВС РФ удалось уничтожить не только боеприпасы, но и высший офицерский состав.

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Сейчас ВСУ находятся в затруднительном положении. Практически полная потеря Артемовска, являющегося стратегической точкой, вкупе с уменьшающимися перспективами на дачу отпора российской армии, ставит целесообразность дальнейшего продолжения конфликта под большой вопрос. Окончательное же решение зависит не только от руководства страны, но и от зарубежных представителей.