Война – не повод нарушать этикет и вести себя неподобающим образом. Один из бойцов ВСУ прочувствовал это на собственном примере.

Ситуация следующая: на видео, поступившем с места событий, видно, что украинские боевики пытаются защитить неизвестный объект, пользуясь маскировкой. Все шло своим чередом, пока один из солдат не выставил руку, показывая неприличный жест, решив продемонстрировать пренебрежительное отношение к противнику.

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Российский снайпер, оценив ситуацию, произвел незамедлительный урок этикета. Им стал выстрел из винтовки ТСВЛ-8 М4 «Антиматерия». Расстояние до цели превысило 1 км, если быть точным, то составило 1 190 м. Украинский военный был убит на месте.



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Эффективная дальность стрельбы этой винтовки составляет 1,4 км. У оружия есть отличительное преимущество – скорострельность. За 10 секунд осуществляется 6 выстрелов. Снайпера можно назвать профессионалом, ведь он стрелял практически на предельной эффективной дальности.