Вчера, 20 апреля, украинская сторона показала себя во всей красе, обстреляв Донецк из РСЗО дважды за час. О происходящем заявили в представительстве ДНР, а также органе, отвечающем за военные преступления, совершаемые украинской стороной.

Удар был нанесен по Петровскому району города. Огонь был открыт в 15:10 по местному времени. ВСУ расположились в селе Максимильяновка.

Буквально за 50 минут до этого был нанесен ещё один ракетный удар по Кировскому району города.

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К сожалению, среди гражданских есть погибшие. Утром 20 апреля жертвой ракетного удара ВСУ стала местная жительница. И это далеко не первый прецедент, произошедший за последнее время.

16 апреля, в результате обстрела со стороны Украины, шестеро жителей получили ранения различной степени тяжести. Также есть и погибшая – женщина, находившаяся вблизи автомобиля, в который попал снаряд.

Такие действия со стороны ВСУ в очередной раз подчеркивают необходимость проведения СВО. Украинские военные продолжают обострять конфликт, а их действия сопровождаются новыми жертвами со стороны мирного населения.