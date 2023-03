Несмотря на технические проблемы экшен от Naughty Dog стал четвёртым по величине релизом Sony на ПК.

Экшен TLoU от Naughty Dog – четвертый по величине проект, вышедший от Sony на ПК. Прошло всего несколько часов, а пользователи уже сформировали рейтинг игры – 36% положительных отзывов.

реклама

Как отмечают люди, порт TLoU крайне плохо оптимизирован. Геймеров буквально преследуют постоянные вылеты, экран зависает, а компиляция шейдеров может длиться буквально часами.

Удивительно, но разработчик не стал устраивать активную маркетинговую компанию. Ни СМИ, ни блогеры не удостоились чести получить ключи от The Last of Us для ПК.

Пусть технические проблемы и смущают игроков, но интерес к проекту весьма высокий. Пиковой отметкой онлайн считается показатель в 36 496 человек.

Сейчас нет комментариев от разработчиков, объясняющих, почему игра работает на ПК просто ужасно и с багами. Единственное сообщение, опубликованное ими, было посвящено тому, что они продолжат выпуск своих проектов на компьютеры.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будут ли новые игры иметь технические проблемы – вопрос остается открытым. Без оптимизации и устранения багов геймеры быстро потеряют интерес к будущим проектам Naughty Dog.