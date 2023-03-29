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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
The Last of Us для PC получила всего 36% положительных отзывов в Steam на старте
Несмотря на технические проблемы экшен от Naughty Dog стал четвёртым по величине релизом Sony на ПК.
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Экшен TLoU от Naughty Dog – четвертый по величине проект, вышедший от Sony на ПК. Прошло всего несколько часов, а пользователи уже сформировали рейтинг игры – 36% положительных отзывов.

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Как отмечают люди, порт TLoU крайне плохо оптимизирован. Геймеров буквально преследуют постоянные вылеты, экран зависает, а компиляция шейдеров может длиться буквально часами.

Удивительно, но разработчик не стал устраивать активную маркетинговую компанию. Ни СМИ, ни блогеры не удостоились чести получить ключи от The Last of Us для ПК.

Пусть технические проблемы и смущают игроков, но интерес к проекту весьма высокий. Пиковой отметкой онлайн считается показатель в 36 496 человек.

Сейчас нет комментариев от разработчиков, объясняющих, почему игра работает на ПК просто ужасно и с багами. Единственное сообщение, опубликованное ими, было посвящено тому, что они продолжат выпуск своих проектов на компьютеры. 

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Будут ли новые игры иметь технические проблемы – вопрос остается открытым. Без оптимизации и устранения багов геймеры быстро потеряют интерес к будущим проектам Naughty Dog.

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#steam #naughty dog #the last of us #the last of us part 1 #tlou
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