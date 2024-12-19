Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам испытать новейшую российскую ракету «Орешник» в «технологической дуэли». Россия предлагает выбрать объект в Киеве и проверить эффективность западных систем ПРО.

Президент России Владимир Путин предложил Западу провести уникальный эксперимент с участием новейшей российской ракеты «Орешник». Во время программы «Итоги года» он вызвал западных экспертов на «технологическую дуэль» с предложением выбрать объект в Киеве для удара, который станет проверкой эффективности западных систем противоракетной обороны (ПРО).

Ракета средней дальности «Орешник» была впервые представлена в ноябре 2024 года. Она способна преодолевать расстояния до 5500 км, развивая скорость до 10 Мах и неся боезаряд массой до 1,5 тонны. По словам президента, противоракетные системы, установленные в Польше и Румынии, не смогут справиться с перехватом этой ракеты. Он также подчеркнул, что «Орешник» создан на базе российских разработок и не является модернизацией советских вооружений.

Путин отметил, что Россия готова к проведению такого эксперимента, который продемонстрирует реальные возможности современных средств ПВО и ПРО. Он заявил, что вызов направлен как экспертам, так и их западным спонсорам. Предложение прозвучало на фоне обсуждения эффективности систем западного вооружения и их способности противостоять новым российским технологиям.

Ранее ракета «Орешник» уже использовалась во время удара по оборонному предприятию в Днепре, что стало ответом на использование Украиной дальнобойных ракет западного производства. Это событие подтвердило боеспособность нового оружия. Теперь Путин предлагает продемонстрировать его возможности в условиях открытого эксперимента, чтобы развеять сомнения западных аналитиков.

Запад пока не прокомментировал это предложение, однако вызов президента России вызвал активное обсуждение в экспертных кругах и СМИ. Многие рассматривают его как символический ход, подчеркивающий уверенность Москвы в своих технологических достижениях.