Выжить в Зоне Отчуждения – задачка не из простых. В опасную местность не отправишься в шортах и сланцах, потребуется соответствующая экипировка. А что может быть лучшим подспорьем, нежели уникальное оружие и легендарные артефакты?

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Если обычную экипировку можно найти практически везде, то редкие вещицы придется усердно поискать. Ниже мы расскажем, где находится уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2. Запасайте болты, путешествие выдастся не из легких!

В поисках оружия

Экипировка находится в определенных зонах и хорошенько спрятана разработчиками. Случайно наткнуться на оружие крайне сложно: придется либо тщательно изучать все уголки карты, либо же знать, куда идти. Мы рассмотрим каждую область и опишем экипировку, которую там можно найти.

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Малая зона

Здесь можно найти пять видов оружия:

АКМ-74С Гриши Валенка. Расположен на водонапорной башне. Путь к ней лежит через побочный квест «Должник Колдуна». В рамках миссии нужно найти тайник Валенка, расположенный как раз здесь. Сама башня находится вблизи дома Гриши. Нужно подняться на неё и отыскать сумку. Там, после обыска, и обнаружится оружие;





AR416 неизвестного сталкера. Становится доступным только выполнившим миссию «Маковое поле». В завершении нужно передать иконку Помору, а за купоны Митяя получить от него оружие. Главный нюанс – квест нужно завершить именно таким образом, иначе экипировка уплывет из рук;





Винтовка «Напарник». Миссию выдает Колдун, просящий забрать оружие из его дома. После обыска в его жилище винтовку нужно оставить себе. Квест не будет числиться завершенным, при этом экипировкой можно будет пользоваться;

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ПТМ «Монолит». Здесь нужно искать схрон журналиста, находящийся с юго-восточной стороны от Залесья. Там расположен дом со стоящим вблизи транспортом. Заберитесь на последний, а с него прыгните на крышу постройки. Далее нужно отыскать уступ, позволяющий попасть в окно. Там будет контейнер, в котором и лежит искомый пистолет;





Viper «Монолит». Отправьтесь к зданию с северо-восточной стороны от Залесья. Ориентир – река, двигайтесь вдоль неё. Не отходите далеко, и заметите лестницу, позволяющую залезть на здание. Дойдя до правого угла обнаружите следующую лестницу, по которой нужно спуститься. Здесь и будет ожидать награда.





Свалка

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В этой области также находится пять видов оружия:

Автомат «Утопленник». Нужно найти мост, находящийся недалеко от базы «Террикон». Там стоит бедолага, который поведает об оброненном оружии. Спуститесь вниз, чтобы добыть там автомат. По квесту его необходимо сдать НПС, но просто не делайте этого, и пользуйтесь им с удовольствием;

ПП С-2 «Плевок». Вновь отправляемся к «Террикону», чтобы взяться за выполнение задания «Большой куш». Целью миссии является убийство Борзого. После выполнения поручения необходимо обыскать его труп и найти оружие;

ПП «Шах и Мат». В северной части Свалки находится туннель. В него необходимо зайти вблизи железной дороги, пройти до середины, повернуть налево. Перед дыркой в стене лежит сумка, а в ней – оружие;

Дробовик М860 «Монолит». Покидаем Свалку, отправляем на юг. Здесь находится поврежденный микроавтобус, расположенный в мусорной куче. Оружие лежит в тайнике ровно по центру транспорта;

АКМ-74С «Комбатант». Во время выполнения квеста «Возвращение на Террикон» вам предстоит встреча с полковником Коршуновым. Чтобы мужчина расщедрился на награду, необходимо показать ему необычный КПК.

Градирни

Здесь располагается только автомат «Гром-С15». Чтобы отыскать его, нужно покинуть сборочный цех, пойти в юго-западном направлении, и обнаружить яму с огненными аномалиями. Возле опасного места находится строительная техника, которая послужит ориентиром. Попадите внутрь ямы, и там найдете автомат, лежащий на земле.





Кордон

На севере от Деревни Новичков стоит мельница. При приближении вы заметите маленький, готовящийся упасть домишко, стоящий наверху стальной платформы. С помощью лестницы попадите внутрь, и уже там найдете труп, на котором висит уникальный автомат «Спецназ».

Росток

В этой области спрятано четыре уникальных предмета:

Пулемёт «Обжора». Находится на севере от выхода из туннеля. Сперва нужно войти в него, пройти в самый конец, а после потянуть за рычаг справа. Так откроется запертая дверь сверху. С помощью лестницы поднимитесь и отыщите оружие внутри, спрятанное среди разных вещей на столе;





Винторез «Наёмник». Награда за завершение основного сюжетного квеста «Невидимая угроза». В самом конце нужно пройти в комнату и поднять оружие;

Дробовик «Кувалда». Является наградой за прохождение арены. Место находится на базе «Росток». Нужно отыскать большое здание, на котором горит огромная красная вывеска;

ПП «Риман». Идите в место, помеченное на карте синим цветом. Далее нужно справиться с рядом гравитационных аномалий и чудовищами. Пройдите до самого конца, в казарму, и там ищите оружие в солдатском рюкзаке.

Болота

Первое оружие – снайперка «Ветеран», находится на севере от болота, почти возле Затона. Там стоит заброшенная ферма. Нам нужна её крыша. Попав наверх, сломайте доски, и проникните на чердак. Здесь и находится схрон с оружием.





Второй предмет, пистолет «Ложная слепота», является наградой за завершение сюжетки «В поисках проводника».

Юпитер

Идите в кампус ученых, находящийся на северо-восточном направлении от данной области. Искомый предмет располагается в южной части здания. Ружьё «Техасец» находится на виду – лежит прямо на столе.





Цементный завод

Сперва нужно получить побочный квест «Незваный гость». Оружие «Решающий» спрятано в подземелье под Горелым лесом. Чтобы добраться до него, потребуется справиться с бюрером. Здесь есть два нюанса: первое – оружие квестовое, его необходимо вернуть НПС, но это не проблема. Второй заключается в том, что «Решающий» сломан, и чтобы починить его, потребуется добыть немало ресурсов.

Малахит

Пистолет-пулемёт «Гангстер» является одной из главных наград за прохождение миссии «Незначительный инцидент». Предмет будет ждать игрока прямо на столе в самом конце задания.

Химический завод

Ещё три уникальных оружия:

Автомат «Трофей». Искомое место – западное направление от Армейских складов. Там ищите тело погибшего сталкера, вблизи от постройки. Перед входом в помещение необходимо кинуть туда гранату. Далее исследуйте все пространство, чтобы найти тайник;

Автомат «Скорострел». Добывается во время выполнения миссии «В поисках былой славы». В процессе задания вас занесет в канализацию. По мере продвижения обнаружите обвалившуюся стену и, пройдя через неё, отправьтесь направо. Как дойдете до трупа, поверните налево. Идите прямо, пока не упретесь в лестницу. Поднявшись наверх выберите дверь справа. Там и лежит автомат;

Винтовка «Колыбельная». Снова отправляемся в Армейские склады. Оружие находится в южной направлении от локации. Найдите там грузовик, зайдите в него, и уже после, используя окно, попадите в постройку по правую сторону. Там поверните налево. Предмет находится вблизи разрушенной стены.





Дикий остров

Снайперская винтовка «Рысь» является наградой за выполнение задания «По горячим следам». Оружие выдается автоматически в конце квеста.

Затон

Следующая тройка уникальных предметов:

Sofmod. Нужно проследовать в северо-западную часть локации. Найдите депо, и от него следуйте на юго-восток. Цель – постройка вблизи ворот. Попадите в неё, преодолейте фургон, зайдите в дверь слева. Искомый предмет находится на ящике возле полки;





Винтовка «Попадос». Добывается в процессе выполнения квеста «Три капитана». Нужно попасть на указанную вышку и одолеть снайпера. Наградой является его оружие;

Дробовик «Хищник». Нам снова требуется депо, только в этот раз идти следует в восточном направлении. Там располагается деревенька – Изумрудное. Среди всех домов требуется лишь один – с наклонившейся крышей. Внутри искателя будет ждать дробовик.





Рыжий лес

Первый предмет, ПП «Крысобой», можно получить во время прохождения сюжетки «Жест милосердия». Когда возьмете устройство, зайдите в хранилище в задней части. Здесь сверните налево и увидите ПП, лежащий прямо на полу, сразу за алтарем из дерева.

Вторая винтовка «Плётка» тоже добывается в рамках данного задания, уже в самом его конце. Зайдите в дом к Кайманову и обнаружите оружие лежащим у окон.

Припять

Цель – кинотеатр «Прометей». После выполнения всех условий необходимо прыгнуть в зал, чтобы посмотреть фильм. Гаусс-пушка будет наградой за победу над псевдогигантом.





Янов

В восточном направлении от станции Янов, возле депо, находятся контейнеры, на которых висит замок. Его необходимо одолеть любым способом – взломать или ударить ножом. Как только попадете внутрь контейнера, найдете револьвер Model Competitor.





Дуга

Зайдите в оружейный склад, выманите оттуда чудовище, и активируйте генератор почти в конце миссии. Далее нажмите на кнопку питания наверху, чтобы привести в действия ворота камеры. Внутри будет ожидать приз – автомат СА-У «Габион».





А теперь – артефакты!

Артефакты играют огромную роль в прохождении игры. Они дают различные бонусы и баффы, позволяя преодолевать аномалии и толпы врагов. Чтобы отыскать самые редкие артефакты, придется вооружиться детектором и внимательно исследовать каждую область. Впрочем, мы подскажем, где нужно блуждать.





Странный цветок

Находится в Малой зоне в месте под названием «Маковое поле». Чтобы приступить к исследованию здесь, нужно взять побольше энергетиков, иначе есть риск уснуть прямо в процессе поисков.

Заветный цветочек найдется возле заброшенного дома в северной части области. Предмет сливается с остальными, его характерные черты – ярко-голубой цвет. Детектор в зоне не работает, поэтому придется внимательно смотреть под ноги.





Странный мяч

Этот артефакт расположен недалеко от аномалии «Бульба». Чтобы найти её, нужно проследовать в юго-восточном направлении от Залесья. Там, почти в центре, будет озеро, а в его сердце – аномалия, отталкивающая разные предметы.

Перед путешествием вглубь «Бульбы» нужно сохранить игру. Продвигайтесь постепенно, без спешки, как только аномалия начнет затихать. Если попасть «под раздачу» волны, то нужно скорее бежать обратно и прятаться за карету скорой помощи. Странный мяч находится как раз между этой машиной и фургоном.





Странная вода

Место поисков – область Затон. Нас интересует аномалия «Блуждающие огни», активная только ночью.

Здесь нужно идти, вперив камеру вниз, потому что на земле располагается бутылочка со странной водой. Внешне она напоминает обычную бутылку.





Странная гайка

Находим аномалию «Огненный смерч» и взбираемся на строительные леса. Для этого нужно попасть в регион Охлаждающая башня. Как только взберетесь на леса, пройдите на другую сторону башни. Будьте осторожны – огонь постоянно бушует, а по мере продвижения к цели становится только яростнее.

Гайка лежит в самом конце пути, на краю доски.





Странный болт

А теперь путешествуем в Янов и ищем аномалию «Вихрь». Попав внутрь, вы увидите кричащего сталкера, а также момент его гибели. После этого обыщите тело, чтобы узнать, как выбраться из западни.

Но не спешите покидать «Вихрь». Сперва найдите лестницу, которая ведет наверх. Поднявшись по ней, запрыгните на контейнеры, а уже с них – на кран. Далее следуйте на самую вершину. Как только аномалия приблизится, перед глазами начнет летать болтик красного цвета. Ловите его.





Странный котелок

Последнее место действий – регион Горелый лес. Нам нужен заброшенный дом, где расположилась аномалия «Туман». Войдя внутрь постройки, отыщите вход в подвал, и возьмите там ключ. Вернувшись, найдите закрытые комнаты, и там уже увидите путь на чердак.

Искомый артефакт находится в самом дальнем углу, в печи.





Благодаря уникальному оружию и артефактам прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет не только легче, но и интереснее. Правда добыть эти предметы не так и просто – придется серьезно постараться и потратить довольно много времени.