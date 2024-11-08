Отечественные оружейники прославились своими винтовками, высоко оценёнными за точность и надёжность в разных странах. Однако не все проекты оружейников оказываются успешными — особенно это касается пистолетов. Мы расскажем о нескольких громких провалах, которые принесли больше разочарований, чем успеха.

"Гражданский Удав": большой потенциал, который не реализовали

Проект "Удав" должен был стать мощным и современным аналогом легендарного ПМ (Пистолета Макарова), который уже давно устарел. Понимая, что ПМ пора заменить, российские оружейники получили поддержку для разработки нового пистолета. Появление "Удава" вызвало немалый интерес, и в 2019 году он был запущен в серийное производство.

"Удав" оказался немного тяжелее ПМ, поскольку это был полноразмерный пистолет, рассчитанный на боевые задачи, а не компактное оружие для оперативников. Он продемонстрировал хорошую точность и способность пробивать бронежилеты. Пистолет был рассчитан на 20 000 выстрелов и показал отличные результаты в испытаниях. Но оказалось, что его сдерживает ряд серьёзных недостатков.

Первой проблемой стали патроны. "Удав" использует усиленные патроны калибра 9х21 мм, которые крайне редко встречаются, что вынуждало создавать новые линии по их производству. Вторая проблема — спортивная версия "Удава" имела низкий ресурс и была непригодна для использования в спортивных состязаниях. Наконец, пистолет оказался слишком сложным в управлении: из-за сильной отдачи он "скачет" при выстреле, что затрудняет его удержание в руках.

На фоне продолжающейся работы над усовершенствованием боевого оружия, конструкторы были вынуждены учитывать критику. В 2023 году появились сообщения о возможных модификациях "Удава", которые должны улучшить эргономику и упростить управление, что позволило бы повысить интерес к пистолету со стороны различных силовых структур. Несмотря на серьёзные недостатки, ведётся работа над устранением технических проблем, и "Удав" имеет шансы занять своё место в арсенале армии.

"Стриж": попытка, ставшая неудачей

Пистолет "Стриж" задумывался как замена ПМ и Ярыгина, но провалился ещё на стадии испытаний в 2013 году. Оружие было разработано на базе Strike One — итальянского пистолета, распространённого за рубежом. Российская версия под патроны 9х19 мм «Парабеллум» создавалась с целью завоевать рынок и получить крупные заказы, но эти планы так и не сбылись.

Пистолет, разработанный на гражданских стандартах, оказался плохо приспособленным для военного использования. Он не переносил грязь и загрязнения порохом, что сильно ограничивало его применимость в полевых условиях. Модификация также страдала проблемами с точностью, что сделало её неприемлемой для спецподразделений.

В 2024 году компания, создавшая "Стриж", вновь попыталась привлечь внимание к этому проекту, предлагая усовершенствования в виде новых покрытий, увеличивающих устойчивость к загрязнениям. Однако военные структуры по-прежнему с осторожностью относятся к этому пистолету, предпочитая проверенные решения. Помимо военных модификаций, "Стриж" рассматривается как перспективный пистолет для полиции и охранных служб, где требования к оружию несколько ниже.

Пистолет Лебедева: долгая дорога к разочарованию

Проект создания пистолета Лебедева начался в 2014 году и был предназначен для военных и специальных подразделений. Разработчики стремились учесть все пожелания потенциальных пользователей, что затянуло создание оружия на долгие годы. Готовый образец представили лишь в 2021 году, после семи лет доработок и тестов.

Первые испытания прошли успешно, но вскоре были выявлены значительные недостатки: слабая сборка, множество мелких дефектов и проблемы с подачей патронов в магазинах. Несмотря на все усилия, пистолет Лебедева так и не оправдал ожиданий, которые возлагались на него.

Однако в 2024 году появились улучшенные версии пистолета Лебедева, ориентированные на использование в полиции и спецподразделениях. Новая модификация включала улучшенные материалы для повышенной надёжности, а также модернизированные магазины, что должно было устранить предыдущие проблемы. Эти улучшения вселяют надежду на успешное применение пистолета в реальных условиях, хотя окончательные выводы делать рано. Кроме того, Лебедев активно рассматривается как пистолет для поставок на экспорт, что может открыть новые возможности для российской оружейной промышленности.

Пистолет Ярыгина: от перспективы к провалу

Пистолет Ярыгина, представленный в 1993 году, казался перспективным проектом и был одобрен для серийного производства. Однако первые образцы, выпущенные спустя семь лет, оказались крайне неудачными. Надёжность пистолета была на крайне низком уровне, в конструкции присутствовали многочисленные дефекты и технические проблемы.

Некоторые детали не выдерживали даже 1 500 выстрелов, а предохранитель случайно задевался пальцем при использовании, что создавало серьёзные проблемы безопасности. Со временем оружие доработали: были выпущены модернизированные версии, такие как "Викинг-М", которые шли на экспорт. Эти версии имели ресурс свыше 50 000 выстрелов и были значительно улучшены. Но оригинальный ПЯ так и остался примером несбывшихся ожиданий и разочарований.

По состоянию на 2024 год, российские военные и правоохранительные структуры всё ещё используют доработанные версии пистолета Ярыгина, но также активно рассматривают новые альтернативы, такие как обновлённые версии Лебедева и другие перспективные проекты. "Викинг-М" в настоящее время востребован на зарубежных рынках и пользуется популярностью благодаря высокой надёжности, что говорит о возможностях исправления ошибок и модернизации неудачных проектов.



